20 Haziran 2020 Cumartesi 08:16 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 08:16

İki gün önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Mit Başkanı Hakan Fidan'ın da bulunduğu üst düzey Libya ziyareti, CHP'de rahatsızlığa neden oldu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, konuyla ilgili olarak, skandal ifadeler kullanarak şunları söyledi: "Bazı bakanların neden Libya'ya gittiğini anlamakta güçlük çekiyorum."

"HEY ALLAH'IM YA!"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sosyal medya Twitter'dan yaptığı açıklamada CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a şu şekilde tepki gösterdi:

"Hafter’e sorun da izah etsin! Hey Allah'ım ya!"

CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK NE DEMİŞTİ?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk heyetinin Libya'da yaptığı görüşmelerle ilgili bir soruya, şu cevabı vermişti:

"Kapsamlı bir heyetle oraya gitmesine bir şey dememekle birlikte Libya'ya Hazine ve Maliye Bakanı'nın gitmesinin nedenini çok fazla anlayabilmiş vaziyette değilim. Çünkü orada sonuç itibarıyla bir iç savaş sürüyor, daha henüz savaşın yaralarının sarılmasının düşünüldüğü noktaya gelinmiş vaziyette değil. O nedenle Libya'ya böyle bir heyetin gönderilmesini yadırgamamakla birlikte bazı bakanların neden oraya gittiğini anlamakta güçlük çekiyorum."