Bülent Turan: Tank Paleti Koç alsaydı ağzınızı açmayacaktınız

Bülbül, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, özelleştirmelerden örnekler vererek AK Parti’ye suçlamalarda bulundu.

CHPLİLERİ SUSTURAN CÜMLE

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sataşma gerekçesiyle söz alarak, Bülbül’e yanıt verdi. Turan, tank palet fabrikasını binlerce kez anlatmalarına rağmen aynı şeyin söylenmesinin, başka niyete sahip olunduğunu gösterdiğini belirtti. “Tank Paleti Koç alsaydı ağzınızı açmayacaktınız” diyen Turan, Koç, Otokar dahil herkesin yarıştığını anımsattı. Turan, ihalenin sonunda kamu hakkı adına en güzel rakamı veren şirketin bunu aldığını vurguladı.

SİZDEN KORKAN NAMERT OLSUN

Bülbül’ün, “Hesap soracağız” sözlerini anımsatan Turan, “Sizden korkan namert olsun. Bu yargı milletin yargısı, bu yargı CHP’nin yargısı değil. Halktan korkmuyoruz, hesabı halka vereceğiz, halkın dediği baş tacı” diye konuştu. Turan’ın kürsüdeki konuşması sırasında CHP’lilerin ortamı germesi üzerine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Karşılıklı laf atma ve sataşmalar oldu. Sataşmaların büyümesi üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşime ara verdi. Verilen arada da milletvekillerinin tartışması devam etti. Araya AK Parti ve CHP’li idare amirleri, diğer milletvekilleri girerek, kavgayı önlemeye çalıştı.