'Bunlar nasıl NATO müttefiki'
Başkan Erdoğan, Türkiye’ye silah satışını durduran Almanya ve Fransa’ya sert çıktı: Tehditlerle yolumuzdan dönmeyiz. Terör örgütünü NATO’ya aldınız da haberimiz mi yok?
- NUH ALBAYRAK
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe Ofisi’nde gazete, televizyon ve ajansların yöneticileriyle bir araya geldi. 5’inci gününe giren Barış Pınarı Harekatı konusunda açıklama Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı bir şekilde operasyonu yürüttüğünü söyledi. Suriye Milli Ordusu’nun da büyük başarılar gösterdiğini aktaran Erdoğan, terör örgütünün ciddi bir direniş gösteremediğini kaydetti. Harekatın gidişatı hakkında bilgiler paylaşan Erdoğan teröristlerin yerleşim yerlerine 652 havan ve roket saldırısı yaptığını belirterek “Teröristler saldırıları park, hastane, ibadethane, sokak gibi sivillerin bulunduğu yerlerden yapıyorlar. Amaçları Türkiye’nin karşılık vermesi halinde sivil kayıplar ortaya çıkmasını sağlamaktır. Hatta daha ileri gidiyorum. Kilise içinde atış yaptıkları bile vakidir. Ancak biz kiliseye karşı bir harekatta bulunsak, bu defa bunu söyleyecekler, ‘Bak gittiler Kiliseyi vurdular’. Bu fırsatı da onlara vermek istemiyoruz” dedi.
Başkan Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe Ofisi’nde Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’ın da arasında olduğu gazete, televizyon ve ajansların yöneticileriyle bir araya geldi, önemli açıklamalarda bulundu.
HAREKAT TERÖRE KARŞI
Erdoğan 2 askerle 16 Suriye Milli Ordusu mensubunın şehit olduğu bilgisini verdi. Erdoğan 18 de sivil şehidin bulunduğunu açıkladı. Erdoğan “Şu ana kadar kontrol altına alınan alanın büyüklüğü 109 kilometrekaredir” diye konuştu.
Suriye’de yürütülen operasyonla ilgili tereddütlerin 3 başlıkta toplandığını dile getiren Erdoğan, bunları da “Birinci konu bu operasyonun ardından Suriye’de bulunan DEAŞ’lıların durumudur. İkinci konu bu operasyonun terör örgütünü mü yoksa Kürtleri mi hedef aldığıdır. Üçüncü konu ise, Türkiye’nin Suriye’de kontrolü altına aldığı bölgelerle ilgili gelecekteki hesabıdır” şeklinde açıkladı. Erdoğan şunları söyledi:
“Türkiye, DEAŞ üzerinden ülkemizi itham etmeye kalkan ülkeler ve çevreler başta olmak üzere bu alçak örgüte karşı gerçek anlamda mücadele vermiş tek devlettir. Hala Suriye’de bulunan DEAŞ’lılar konusunda her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu altını çizerek ifade ediyorum. Buna rağmen ülkemizi hala DEAŞ konusunda itham edenler, asla iyi niyetle hareket etmiyorlar.
Harekatımızın Suriye halkını, özellikle de oradaki Kürtleri değil, teröristleri hedef aldığı açıkça ortadadır. Türkiye’nin asker gücü, şayet insani duyarlılığımız olmazsa, terör örgütün tüm operasyon sahasında birkaç gün içerisinde yerle yeksan etmeye yeterlidir. Ama biz adeta bir kuyumcu hassasiyeti ile çalışıyor, tek bir masumun burnunun bile kanaması için gayret gösteriyoruz. Bu operasyonda en büyük desteği Suriye Kürtlerinden alıyoruz. Kısacası biz, Suriye’nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz, müsaade etmeyeceğiz.”
Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olunduğunu belirten Erdoğan “Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yok. Ama topraklarımıza göz dikenlere de acıma lüksümüz yok” diye konuştu.
ŞUURUNU KAYBEDENLER
Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra Türkiye içinde ve uluslararası alanda kimlerin nerede durduğunu görme imkanı da elde ettiklerini belirterek, “Türkiye’nin bu meşru operasyonunu, işgal olarak tanımlayacak kadar şuurunu kaybeden ülkeler çıktı. Aylardır söylüyor olmamıza rağmen, operasyonumuzun ardından ülkemizi ekonomik yaptırımlar ve silah ambargoları gibi konularla tehdit edenlere rastlıyoruz. Türkiye’yi, bu tür tehditlerle yolundan döndürebileceklerini sananlar çok yanılıyor” dedi.
Bazı ülkelerin Türkiye’yi silah satışını durduracağını açıkladığını bildiren Erdoğan şunları söyledi: “Şansöyle Merkel’e Dışişleri Bakanınız bu ifadeyi kullanıyor. Bunu ne ile izah edeceksiniz. Biz, sizinle NATO’da müttefik miyiz, değil miyiz? Yoksa terör örgütünü NATO’ya aldınız da benim haberim mi yok? dedim. Amerika kalkıyor 30 bin tır silahı terör örgütüne gönderiyor. Şu anda, bu silahlarla terör örgütü bize karşı savaşıyor. Adana Mutabakatı’nın 5. maddesini nereye koyacağız? Biz şu anda Suriye’de niye varız? Rejim, teröriste karşı ayakta duramıyor. Duramadığı için biz de Suriye’ye girdik.”
Ülkemde şu anda 4 milyon Suriyeli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Onları asıl korkutan bu. Kapılar açıldığı zaman, bu insanlar Avrupa’ya bir huruç ettiğinde ne yapacağız diye düşünüyorlar. 50 bin kişi Edirne’ye geldiği gün, Avrupa’da neler oldu hatırlayın. Bunları ürküten bu. Sayın Merkel’e ‘Bu iş çözüldü çözüldü. Çözülmedi bizi başka yollara tevessül etmeye zorlayacaksınız’ dedim.”
Türkiye’yi, bu tür tehditlerle yolundan döndürebileceklerini sananların çok yanıldığını dile getiren Erdoğan, bu meselenin, Türkiye için bir beka meselesi olduğunu vurguladı. Bazı devletlerin Türkiye’nin yanında farklı konuştuğunu, arkasından farklı açıklamalarda bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunlar teröristlerin yanında yer alıyorlar. Neymiş, e Kürtmüş. Kardeşim beni Kürt’ü şusu, busu ilgilendirmez. Bunlar önce insan değil, terörist. Bizim teröriste bakışımızla insana bakışımız farklıdır. Kaldı ki biz ırkçı değiliz. Bunlar aynı zamanda da tam manasıyla ırkçı.”
MASAYA OTURMAYIZ
Ermeni Patrikliği’nin, Kadim Süryani Kilisesi ve Süryani Arami Kilisesi’nin harekata destek açıklamaları yaptığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Çünkü bunlar Suriye’de çok çektiler. Suriye’yi kaçarak terk edenler oldu. Sadece bize gelenler değil, Avrupa’ya gidenler de oldu. Ben bunu Trump’a söylediğim zaman, ‘Biz bunları bilmiyorduk’ dedi. ‘Ben şimdi size anlatıyorum’ dedim. Tabii bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi kendimizi inkar edecek halimiz söz konusu değil.”
DEAŞ’LILARIN DURUMU
Hapishanelerdeki DEAŞ’lılar ilgili Erdoğan, “Ben kendi ekibime talimatımı verdim, o (Trump) da kendi ekibine talimatını vermek suretiyle bu ekipler birlikte çalışmalarını yapacaklar. Tutuklu DEAŞ’lı sayısı bin-2 bin arasında. Ağırlıklı olan, bizim güvenli bölge diye ifade ettiğimiz bölgenin sınırları içindeki cezaevlerinde ama bunun nihai durumunu, bu çalışmalar yapıldığı zaman ortaya tam manasıyla çıkaracağız. Gerekli bilgileri de Amerikalılar vermeye hazır. Şu anda cezaevlerine yönelik tedbirimiz var.PYD 785 DEAŞ’lı tutuklunun kaçtığını açıkladı. Bununla Amerika’yı, Batı’yı tahrik etmek istiyorlar” diye konuştu.
ONLARIN PATRIOT'U VARSA BİZİM DE SİPER’İMİZ OLACAK
Hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere başlatılan Hisar Projeleriyle itibarıyla önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığını dile getiren Erdoğan, “Nihai tesislerde Hisar-A alçak irtifa hava savunma füze sistemi hedefi yüzde 100 başarıyla imha etmiştir. Bu önemli ve kritik bir başarıdır. Hisar Projesi askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunmasını amaçlıyor. Hisar’ın seri üretimine başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri bu alçak irtifa hava savunma füze sistemini inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacaktır. Bu başarı uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz SİPER bakımından da büyük bir müjdedir. Bir başka ifadeyle sıra artık patriot ve S-400 benzeri sistemlere geldi. Onların patriotu varsa bizim de SİPER’imiz olacak” diye konuştu.
BUNLAR NASIL BAŞBAKANDIR, NASIL BAŞKANDIR
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin kendi göbeğini kendisinin kestiğini ve kesmeye devam edeceğini vurgulayarak, bazı ülkelerin kendi kendilerine gelin güvey olduğunu söyledi. Türkiye ile terör örgütü arasında ara buluculuk yapmaya talip olanlar bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Bunlar nasıl başbakandır, nasıl devlet başkanıdır anlamak mümkün değil. Ya siz ne zamandan beri bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz? Önce bunu bir defa bunların anlaması lazım. Diyoruz ki; ‘Bak, Türkiye’nin karşısında bir terör örgütü var ve siz bir terör örgütüyle Türkiye’yi mi masaya davet ediyorsunuz? Önce bu yaklaşımınızı bir düzeltin.’ Ondan sonra ‘Nein, nein’ diyorlar. E ne ‘nein’ı işte söyledim. Bu tür durumlar var. Biz bu işe bir haftada hazırlanmadık, bir ayda hazırlanmadık. Aylardır bunun çalışmasını yapıyoruz. Suriye’de rejim eğer bunların hakkından gelmiş olsaydı işimiz kolaydı. Ama Suriye’de maalesef rejimin böyle bir durumu yok. Aynı şey Irak için de söz konusu. Irak’ta da durum berbat.”
ARAP LİGİ TOPLANSA BİR TÜRKİYE ETMEZ
Arap Birliği’nin harekat nedeniyle Türkiye’yi hedef alan açıklamasına değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Arap Ligi kalkıyor hala Türkiye aleyhine oradan karar çıkartıyor. Sizin topunuz bir araya gelseniz zaten bir tane Türkiye etmezsiniz. Buna rağmen siz petrolünüzle dolarınızla konuşuyorsunuz. Ama Türkiye duruşu ile konuşuyor. ‘Nereye ne kadar dolar verirsek oradan ne cevap alırız’ siz buna bakıyorsunuz, bizim böyle bir derdimiz yok. Biz şu andaki duruşumuzla herhangi bir ülkeyi değil, mazlumların hakkını almak için bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Suriye’nin topraklarında bizim gözümüz yok. Suriye’yi bölüp parçalamak isteyenlerin karşısında duruyoruz. Fırat’ın doğusunda bir terör devletini kurmaktır. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz.”
AKINCI’YA HALK DERSİNİ VERİR
KKTC Cumhurbaşkan Mustafa Akıncı’nın harekatla ilgili sözlerine de tepki gösteren Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs’ın devlet olarak mücadelesini bizden başka destek veren var mı? Yok. Bizden de gereken muameleyi de, cevabı da alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ne kalkıp da böyle bir tavırda bulunamaz. Çünkü orayı şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz kabul ediyoruz. Biz neyin mücadelesini veriyoruz, kendisi neyin mücadelesini veriyor? İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımız ona da gereken dersi en kısa zamanda verecektir” ifadelerini kullandı.
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