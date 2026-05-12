İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4016
  • EURO
    53,3183
  • ALTIN
    6823.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Burcu Köksal'dan CHP'ye gönderme: Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim
Politika

Burcu Köksal'dan CHP'ye gönderme: Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, parti genel merkezinde yapılan rozet takma töreniyle AK Parti'ye katıldı. Köksal burada yaptığı konuşmada, 'Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisarımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2026 Salı 17:12 - Güncelleme:
Burcu Köksal'dan CHP'ye gönderme: Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim
ABONE OL

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı! Başkan Erdoğan: Türkiye merkezli düşünenlere kapımız açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından, partiye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve meclis üyelerine rozetlerini taktı, hatıra fotoğraf çektirdi.

Partiye katılan Köksal, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşehrilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

ÖNERİLEN VİDEO

Elektrik direkleri toprak altında kaldı! Heyelan saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.