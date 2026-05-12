Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Başkan Erdoğan'ın da katıldığı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı! Başkan Erdoğan: Türkiye merkezli düşünenlere kapımız açık Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından, partiye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve meclis üyelerine rozetlerini taktı, hatıra fotoğraf çektirdi.

Partiye katılan Köksal, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşehrilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun."