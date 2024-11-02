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Politika

Burcu Köksal'dan parti içine ''Ahmet Özer'' cevabı: Olacağım yere ben karar veririm

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, terörden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için ilçede düzenlenen mitinge katılmaması hakkında CHP içinden gelen eleştirilere, 'Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim.' sözleriyle cevap verdi.

2 Kasım 2024 Cumartesi 13:09 - Güncelleme:
Burcu Köksal'dan parti içine ''Ahmet Özer'' cevabı: Olacağım yere ben karar veririm
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör bağlantısı nedeniyle tutuklanırken, belediyeye görevlendirme yapıldı.

Bunun üzerine harekete geçen CHP, Esenyurt'ta miting düzenleyerek tüm milletvekilleri ve belediye başkanlarını buraya çağırdı.

Mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmadı.

Eleştirilerin hedeflerinden olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mitinge katılmaması hakkında Facebook hesabından açıklama yaptı, zehir zemberek sözler sarf etti.

"BİZİ KENDİNİZLE KARIŞTIRMAYIN"

Köksal şu ifadeleri kullandı: Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın.

"MİLLİYETÇİLİĞİMİN ZEKATI BİLE SİZE FAZLA GELİR"

Habur'da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, bebek katili Apo'nun Gazi Meclise çağrılmasına "aman beni görevden alırlar." diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir.

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