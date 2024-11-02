Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör bağlantısı nedeniyle tutuklanırken, belediyeye görevlendirme yapıldı.

Bunun üzerine harekete geçen CHP, Esenyurt'ta miting düzenleyerek tüm milletvekilleri ve belediye başkanlarını buraya çağırdı.

Mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmadı.

Eleştirilerin hedeflerinden olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mitinge katılmaması hakkında Facebook hesabından açıklama yaptı, zehir zemberek sözler sarf etti.

Köksal şu ifadeleri kullandı: Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın.

"MİLLİYETÇİLİĞİMİN ZEKATI BİLE SİZE FAZLA GELİR"

Habur'da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, bebek katili Apo'nun Gazi Meclise çağrılmasına "aman beni görevden alırlar." diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir.

CHP'de 'Ahmet Özer' krizi

Yavaş'tan CHP'ye "Külliye" cevabı

CHP'de 'DEM' restleşmesi! Özgür Özel ile Burcu Köksal arasında kriz

CHP'de 'Burcu Köksal' krizi derinleşiyor! Parti içinden Genel Merkez'e ültimatom