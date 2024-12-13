Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde, Erdoğan'ın Sudan'ın birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini dile getirdi.

Türkiye'nin Sudan'a desteğini sürdüreceğini belirten Erdoğan, yakında Türk Hava Yollarının (THY) Sudan'a seferlerinin başlayacağını söyledi.

Erdoğan, ülkesinin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri güçlendirmek için çaba göstermeye hazır olduğunu kaydederek, tarım ve madencilik alanlarında işbirliğinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesinin güvenlik ve barışın getirilmesi için Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ise Türkiye'nin Sudan'a olan desteğine övgüde bulunarak, bölgede barış ve istikrara yönelik çabalarını ve bölgesel ve uluslararası düzeyde birçok konuyu başarıyla ele almasından dolayı tebrik etti.

Sudan'da yaklaşık 20 aydır süren ordu ile HDK arasındaki savaşın durdurulması için Türkiye'nin her türlü rolünü memnuniyetle karşıladığını belirten Burhan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetinin Sudan halkını ve tercihlerini destekleme konusundaki tutumuna olan güveninin altını çizdi.