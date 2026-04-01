  • Bursa'da 16 milyarlık yolsuzluğu görmezden geldi! Soygun desteğine giden CHP'li İslam'a saldırdı
Politika

Bursa'da 16 milyarlık yolsuzluğu görmezden geldi! Soygun desteğine giden CHP'li İslam'a saldırdı

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e destek vermek için belediye binasının önüne gelen CHP'li bir kişi, 'Peçeden kurtulmak için mücadele etmek zorundayız” dedi. Şahsın tepki toplayan sözlerini değerlendiren 24 TV GYY Ömer Özkök, “CHP'nin halkın değerleriyle çatışan zihniyetinin tezahürüdür bu” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ1 Nisan 2026 Çarşamba 17:03 - Güncelleme:
Bursa'da 16 milyarlık yolsuzluğu görmezden geldi! Soygun desteğine giden CHP'li İslam'a saldırdı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Bozbey'e destek için bir grup CHP'li dün belediye binası önünde toplandı. Burada kameralara açıklama yapan grubun içerisinde yer alan yaşlı bir CHP'li, yolsuzluk çarkını görmezden gelip, İslami değerlere dil uzattı. Şahıs, "Peçeden kurtulmak için mücadele etmeliyiz" diyerek resmen kin kustu.

"CHP'NİN HALKIN DEĞERLERİYLE ÇATIŞAN ZİHNİYETİNİN TEZAHÜRÜDÜR BU"

24 TV ekranlarında yayınlanan Günün Manşeti programında şahsın skandal ifadelerini değerlendiren 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, "CHP'nin halkın değerleriyle çatışan zihniyetinin tezahürüdür bu" dedi.

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç ise, "CHP'nin orijinali bu! Yalan söylüyorlar, alçakla kandırmaya çalışıyorlar. Bizim mücadelemiz bu adamla değil. Bu zihniyetledir.

