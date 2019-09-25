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''Bütün meydan okumalara rağmen dimdik ayaktayız''

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin başta DEAŞ, PKK/PYD terörü ve vekalet savaşları olmak üzere bütün meydan okumalara rağmen dimdik ayakta durduğunu söyledi.

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Kurtulmuş, Japonya Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi’yi kabul etti. AK Parti Genel Merkezi’ndeki kabulde konuşan Kurtulmuş, Türkiye’de 18 yıldır iktidarda olan AK Parti ile Japonya’daki iktidarın “hakim iktidarlar” olarak benzerlik taşıdığına dikkati çekti. Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımızın liderliği Türkiye’ye çok önemli mesafeler aldırdı. Her ne kadar 18 yıllık bir iktidar dönemi olsa da onlarca yıl içerisinde yapılmayacak hizmetler bu süre içerisinde yapıldı. Çok sayıda reform gerçekleştirildi. Bürokratik oligarşi dediğimiz Türkiye’deki kapalı kapılar ardında millet iktidarını bir şekilde gölgeleyen çevrelere karşı çok ciddi reformlar yapılarak tedbirler alındı.” Kurtulmuş, Türkiye’nin dünyanın 13’üncü büyük ekonomisi haline geldiğini ifade ederek, “Türkiye başta DEAŞ, PKK/PYD terörü ve vekalet savaşları olmak üzere bütün meydan okumalara rağmen dimdik ayakta duruyor. Halkı ile bütünleşmiş bir iktidar olarak atılacak adımları gecikmeden atarak yoluna devam ediyor” diye konuştu.   

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