İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2025 Cumartesi / 23 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0415
  • EURO
    41,4051
  • ALTIN
    3679.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Büyükataman: Terörle mücadelede en ufak bir duraksama söz konusu dahi olmamıştır
Politika

Büyükataman: Terörle mücadelede en ufak bir duraksama söz konusu dahi olmamıştır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 'Cumhur İttifakı olarak 'terörsüz Türkiye' hedefini ortaya koyduğumuzdan bugüne terörle mücadelede en ufak bir duraksama söz konusu dahi olmamıştır.' dedi.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 22:44 - Güncelleme:
Büyükataman: Terörle mücadelede en ufak bir duraksama söz konusu dahi olmamıştır
ABONE OL

Büyükataman, Bursa'da partisinin Gürsu İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 41 yıldır terörle mücadele ettiğini hatırlattı.

Ülkenin terör sebebiyle büyük bedeller ödediğini belirten Büyükataman, terörün maliyetinin millet tarafından fedakarlıkla ödendiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşacağını anlatan Büyükataman, "Ülkemizi çevreleyen bölgesel krizlerin arttığı, küresel sistemin yeniden şekil aldığı ve jeopolitik kırılmaların yaşandığı atmosferde, Türk dünyasının bilge lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu 'terörsüz Türkiye' vizyonu, Türkiye için adeta tarihi bir fırsat yaratmıştır. Şunu herkes aklına iyi sokmalı, Türk devleti terörle pazarlık yapmaz, teröristle müzakere etmez ve etmeyecektir." diye konuştu.

Büyükataman, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı olarak 'terörsüz Türkiye' hedefini ortaya koyduğumuzdan bugüne terörle mücadelede en ufak bir duraksama söz konusu dahi olmamıştır. Milli Savunma Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, 1 Ocak 2025 tarihinden 13 Mart 2025 tarihine kadar, yani sadece geçtiğimiz 2,5 ay içinde Suriye'nin kuzeyinde 296, Irak'ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak terörle mücadeledeki kararlılığımız, terör belasını ülkemiz için tehdit olmaktan çıkarana kadar sürecektir."

  • MHP Genel Sekreteri Büyükataman
  • Büyükataman
  • MHP

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.