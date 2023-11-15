İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6939
  • EURO
    31,1422
  • ALTIN
    1810.79
  • BIST100
    7683.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Büyükelçi Korukoğlu Anıtkabir'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

IHA15 Kasım 2023 Çarşamba 16:06 - Güncelleme:
Büyükelçi Korukoğlu Anıtkabir'de
ABONE OL

KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Büyükelçi Korukoğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Korukoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Korukoğlu, deftere şunları yazdı:

"Ulu Önder Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın heyecan ve haklı gururunu yaşamaktayız. Kıbrıs Türk halkı, bugün çatısı altında güven ve huzur içerisinde yaşamakta olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne maruz kaldığı insanlık dışı saldırı ve haksızlıklara karşı uzun yıllar boyunca verdiği destansı varoluş mücadelesinin ardından kavuşmuştur. Kıbrıs Türk halkı, eşsiz önderliğinizde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkının büyük mücadelesinden ilham alarak, ilke ve inkılaplarınız ışığında 15 Kasım 1983'te kurduğu devletiyle azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini, egemenliğinden ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan etmiştir. Kıbrıs Türk halkının güvencesi olan cumhuriyetimiz, bağımsız ve egemen bir devlet olarak sonsuza dek yaşayacak ve tam bir asır önce kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin her alandaki koşulsuz desteğiyle kalkınmaya ve güçlenmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Türkü'nün onurlu varoluş mücadelesinde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman mücahit ve gazilerimizi saygıyla anarken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması ve yaşatılması yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan anavatan Türkiye Cumhuriyeti devletine şükranlarımı sunar, manevi huzurunuzda saygıyla eğilirim."

  • KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu
  • Büyükelçi Korukoğlu
  • İsmet Korukoğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.