ByLock kurucusu FETÖ-CHP bağlantılarını itiraf etti

29 Temmuz 2021 Perşembe 07:51 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 07:51

ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini David Keynes olarak değiştiren ve FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'un lisans sahibinin 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ortaya çıktı. Bank Asya'da hesabı bulunan Keynes'in avukatınca 4 Mart 2021'de verilen dilekçede, Keynes'in Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla avukatı aracılığıyla yapılan ikna görüşmeleri sonunda 9 Haziran saat 10.20'de İstanbul Havalimanı'na gelen Keynes, gözaltına alındı. Örgütün şakirdi olduğu mahrem yapılanmada yer aldığı ve 'grup abisi' konumuna yükseldiği belirlenen Keynes hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ve HTS raporu, Bank Asya hesabı ve ByLock bilgileri ile MİT'in teknik raporunun da yer verildiği iddianamede Keynes'in şu itirafları yer aldı:

TOROS'UN EV İMAMI

"2002'ye kadar Ankara Üniversitesi'nde okudum. Üniversitede okurken TV genel yayın yönetmeni Tarık Toros'un ev imamlığını yaptım. Maltepe'deki bir dershane yurdunda belletmen olarak 3-4 ay bulundum ancak bu okulumda kaydımın silinmesine neden oldu. Ben de örgüte kızdım ve bildiklerimi Cumhuriyet Gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya'ya anlattım. Çetinkaya, 6 Ekim 1997'de anlattıklarımı köşesinde yazdı. 8 yılımı kaybetmiş olmam bende büyük bir çöküntü yarattığından intihara teşebbüs ettim. Ekim 2002'de Greencard geldi, arkadaşımdan 2 bin dolar borç alarak Seattle'a gittim. 2003'te Long Beach Havalimanında ve 2005'te New York Havalimanı'nda 'bombacı' olduğum tespiti üzerine 2012'de ABD vatandaşlığı alıp adımı David Keynes yaptım. ABD'de bulunduğum sürede Hüseyin Şentürk'ün yanında kaldım. O da beni 'tilki' kod adlı Atalay Candelen ile tanıştırdı. 5 ay ABD'de birlikte yaşadığım Candelen ile 2013'te 17-25 Aralık olaylarından önce Ataköy'deki evde buluştuk."

KİMLİK, MAİL, KREDİ KARTI

"Bana Slikon Vadisi'nde çalışmak için CV ekleyecek programlar hazırladığını, bu programları Apple markete yüklemek için internetten satın alması gerektiğini belirterek kredi kartımdan 100 dolar ve 'ByLock.net' uzantılı maili alarak programı satın aldı. Mart 2014'te Türkiye'de Atalay'ın evinde buluştuğumuzda, ByLock'u Apple markete yüklediğini söyledi ve telefonuma kurdu. 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra ByLock'un tamamen FETÖ için hazırlanmış olduğu kanaatine vardım. Uygulamanın talimatı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildi. Atalay'ın bu programı yazma ihtimali yüksek."

2016'DA SAVCI VEKİLİNİ ARADI

İddianamede, Keynes'in 26 Ekim 2016'da dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar'ı arayarak şunları söylediği kaydedildi: "Bu programı FETÖ'cülerin kullanması bilgim haricidir. Programın medyada çok konuşuluyor olması üzerine ismimim örgütle anılması beni rahatsız etti. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım."

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANIYLA AYNI ÖRGÜT EVİNDEN ÇIKTI

İddianamede Keynes'in, bir dönem aynı evi paylaştığı, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanması davasında hüküm giyen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul, Ali Ahmet Böken, Kemalettin Özdemir, firari Tarık Toros'un da aralarında bulunduğu bazı isimlerle irtibatına yer verildi. Keynes Gürsul ile irtibatını şöyle anlattı: "Gürsul ile 1999'da Hacettepe'nin kütüphanesinde tanıştık, samimiyetimiz ilerledi. Kendisi bana o dönem yapıya ait yurtta kaldığını ve belletmen olarak görev aldığını söylemişti. Önce Hacettepe'de master yaptı sonra da asistan olarak göreve başladı. Doktora bittikten sonra üniversite devam ettirmeyip ilişiğini kesti. Bir müddet sonra İstanbul Üniversitesi'ne yardımcı doçent olarak girdi. En son CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu."

PARLAK KONTROL EKİBİNDE

Gizli tanık 'Karadeniz' de ifadesinde, Demir'i Ankara'daki örgüt evinde saklayan, ilerleyen yıllarda CHP'den sorumlu siyaset imamı olan Ahmet Hamdi Parlak'ı anlattı, Gürsul ile ilgili şu bilgileri verdi: "1998'li yıllarda Cebeci stadının yakınlarında örgüt evinde kaldık. Birbirimizin evine gelip gitmekteydik. Ahmet Hamdi Parlak'ın Alpaslan Demir ile iyi derecede arkadaşlıkları vardı. Birbirleriyle sık görüşürlerdi. Alpaslan Demir'i kontrol altında tutan ekipte yer almıştır."

KONUŞUNCA ÖRGÜT HEMEN İZOLE ETTİ

İddianamede 18 Temmuz 2017'de beyanı alınan ve yaklaşık 26 yıl FETÖ içinde aktif olarak bulunduğunu belirten gizli tanık "Karadeniz"in ifadelerine de yer verildi. Karadeniz, Keynes'in Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okurken evlerde askeri okullara öğrenci yetiştirmekle görevli olduğunu anlattı. Keynes'in o dönem sözde abileri ve askeriyede bildiği isimleri Cumhuriyet gazetesine gidip vermekle tehdit ettiğini belirterek Hikmet Çetinkaya ile görüştüğünü söyledi. Bunun üzerine Keynes'in örgüt tarafından Ankara Kurtuluş'taki bir evde karantinaya alındığı belirtildi. Müşteki olarak beyanı alınan Mehmet Candan da travma yaşayan Keynes'in Altunizade'deki FEM Dershanesi'nde Gülen ile görüştükten sonra ABD'ye götürüldüğünü belirtti.

PROGRAMIN İKİ VERSİYONU VAR

İddianameye göre; ByLock ilk başta İngilizce yazılım olarak üretildi ve örgütün kullanımına sunuldu. Daha sonra Türkçe yazılım güncellemesi yapılarak ismi 'Turquoise' olarak güncellendi. Örgüt mensupları Türkçe ve İngilizce versiyonunu kullanmaya başladı. Bylock ve Turquoise programları Apple Store ve Play Store mağazalarında bulunmuyordu.

SAHİBİNE BİLE BİLGİ VERMEDİLER

Keynes, daha önce Apple'a müracaat ederek ByLock programının indirilme bilgilerini istediğini ancak geri dönüş yapılmadığını anlattı: "Avukatımın dilekçesinde Obama ve Trump yönetiminin Fetullah Gülen'in darbe teşebbüsü yaptığını kabul etmediği şeklinde bir ibare geçtiğini gördüğüm için talebimi geri çektim. Google'a ve Godaddy'e de müracaat ettim, dönüş olmadı. Türkiye tarafından bu hususta girişim ve talep yapılmak istenirse bu verilerin alınmasında rızam vardır ve bu hususta elimden geleni yapacağım."

SAVCILIK: HER ŞEYİ ANLATMADI

Savcılık, Keynes'in ifadeleriyle gizli tanıkların beyanlarının örtüşmediğini belirterek "Şüpheli her şeyi anlatmadı. Kendisini suçtan kurtarmaya yönelik beyanlarda bulundu" dedi.

ABD'DEKİ FETÖ'CÜLERE 100 MİLYON DOLARLIK DAVA AÇTIM

Keynes, Cevdet Türküyolu, Atalay Candelen, Veli Özdemir, Faruk Bayındır ve MİT içindeki FETÖ'cüler hakkında ABD'de Türkiye aleyhine 100 milyon dolarlık dava açarak Türkiye'nin dikkatini çekmek istediğini anlattı: "Bu davayı açmamın sebebi Faruk Bayındır'ın Candelen'i örgüt içine dahil etmesi Özdemir'in Atalay'ı fikir babası olarak yönettiğini tespit etmem ve Candelen'in de beni kullanmasıdır. Gülen'in ByLock'un tabana yayılması talimatı hususunda kendisine Türkyolu'nun ulaştığını düşünüyorum."