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Politika

Çad Devlet Başkanı Itno Ankara'da... Başkan Erdoğan: Desteklerini unutmamız mümkün değil

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'FETÖ'ye karşı mücadelede Çadlı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değildir.' dedi.

27 Ekim 2021 Çarşamba 18:33 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 18:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Geçen sene ticaret hacmimiz belirlediğimiz hedefi aşarak 112 milyon dolara ulaşmıştır. Ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz. Yeni hedefimiz hacmi 200 milyon dolar seviyesine, ikinci etapta 500 milyon dolar seviyesine ulaştırmaktır.

Çad'la işbirliğimizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız. Bu anlamda eğitim faaliyetleriyle Türkiye Maarif Vakfı, kalkınma projeleri ve yardımlarıyla TİKA, düzenli uçuşlarıyla THY ve STK'larımız iki ülke ilişkilerine önemli katkılarda bulunuyor.

FETÖ'ye karşı mücadelede Çadlı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değil. FETÖ iltisaklı okulların 2017'de Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine müteşekkiriz. Terör örgütleriyle mücadele eden Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarında da işbirliğimizi geliştirmeye hazırız.

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