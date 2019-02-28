'Çad, FETÖ’yle mücadelede örnek ülkedir'
Başkan Erdoğan, FETÖ ile mücadeledeki desteğiyle Çad’ın, Türkiye’ye karşı bu alanda örnek bir dostluk sergilediğinin belirterek, terör örgütünün Çad’taki okullarının geçen sene Maarif Vakfı’na devredildiğini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çad Cumhurbaşkanı Idris Debi Itno Külliye’de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzendi. Çad ile dört anlaşma imzaladıklarını kaydeden Erdoğan, “Şu an ticaret hacmimiz 60 milyon dolar civarında. Bunu 100 milyon dolara çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı. Özel sektörü Çad ile ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması için teşvik ettiklerini dile getiren Erdoğan, Itno’ya bu kapsamda Türk girişimcilere sağladığı destek için teşekkür etti.
FETÖ İLE MÜCADELE
Erdoğan, eğitimin Çad’ın geleceğine ve insan sermayesine verdikleri değerden ötürü ikili ilişkilerde öncelikli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, “Yüzlerce Çadlı öğrenciye burs imkanı sağlıyoruz ki bu yıl itibarıyla bu sayı 903’tür” bilgisini verdi. FETÖ ile mücadeledeki desteğiyle Çad’ın, Türkiye ile bu alanda örnek bir dostluk sergilediğinin altını çizen Erdoğan, terör örgütünün Çad’taki okullarının geçen sene Maarif Vakfına devredildiğini söyledi. Erdoğan, Afrika ile ilişkilere önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Karşılıklı saygı, eşit ortaklık, adalet ve kazan kazan esasına dayalı olarak bu sac ayağını korumak durumundayız. Bu nedenle kıta (Afrika) ülkelerine yönelik sergilenen kibirli, mücadeleci tavırları asla tasvip etmiyoruz. Çad ve Afrika ülkeleriyle iş birliğini daha da ileriye taşımaya kararlıyız.”
ITNO: DÜŞMANI FARK ETTİK
Terörün sınırı olmadığını ifade eden Itno, şöyle devam etti: “Bazen kimin terörist olduğunu ve kimin terörist olmadığını ayırt etmekte sıkıntı çekebiliyoruz. Çünkü hiç bir terörist gelip kendisini terörist olarak tanıtmamaktadır. Sizin bize iletmiş olduğunuz gibi, bizim belki de terörist olduğunu bilmediğimiz insanlarla anlaşma imzalamış olduğumuzu da sonradan öğrendik, sizin yardımlarınızla birlikte. Bu sebeple teröristlerle mücadelemizin ortak bir mücadele olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ortak mücadele ile terörizmin kökünü kazırız. Bu konu çağımızın ve yüzyılın vebasıdır.”
Pensilvanya’nın güdümündeler
Türkiye Başkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türkiye’nin bekası için AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın karşısına, ‘HDP/PKK’nın gizli ortak olduğu ve CHP-İP-Saadet-DP’nin oluşturduğu “zillet ittifakı” şeklinde tanımladığı ittifakın kıyaslandığı bir görsel paylaştı. Görselde, Erdoğan’ın, “Bugün Türkiye’de iki ittifak karşı karşıyadır” sözlerine yer verildi. Görselde Cumhur İttifakı için, “Pazara kadar değil mezara kadardır. Sadece milletin hizmetine taliptir” ifadeleri kullanıldı. Görselin “zillet ittifakı” başlıklı kısmında ise, bu ittifakın gizli pazarlıkların, siyaset mühendisliklerinin, çıkar hesaplarının ürünü olduğu savunularak şu ifadeler kullanıldı: “Kandil’in ve Pensilvanya’nın güdümündedir. Yalan, iftira, hakaret, inkar dillerinden düşmez. Mazluma hoyrat, zalime müşfiktir. Kirli ilişkiler bitene, çıkarlar çatışıncaya kadardır. Amacı terör örgütlerinin uzantılarını belediye meclislerine ve bürokrasisine taşımaktır.”
TRUMP’IN DAMADI KUSHNER’İ KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner’i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Esenboğa Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçen aynı zamanda Trump’ın damadı da olan Jared Kushner, burada Erdoğan tarafından kabul edildi. 2 saat süren kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.
GÜNDEM EKONOMİK ADIMLAR
Başkan Erdoğan’ın kabulünün ardından Jared Kushner ile Bakan Albayrak da baş başa görşte. Albayrak, toplantıda ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımları ele aldıklarını ifade etti.
Erdoğan’dan doğum günü teşekkürü
Başkan Erdoğan, doğum gününü kutlayanlara sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajla teşekkürlerini iletti. Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından “Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım” mesajını paylaşan Erdoğan, yayımladığı videoda şunları kaydetti: “Aziz milletim; 65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet benim için Rabb’imin en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla.”
Erbakan için mesaj yayınladı
Başkan Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın vefatının 8’inci yılında anma mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, “Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum” ifadesini kullandı.
Kanaat önderlerini Külliye’de ağırladı
Başkan Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 20 dakika sürdü. Kabulde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da hazır bulundu.
ASIL MESELE TÜRKİYE'DİR
Başkan Erdoğan, dün kabul ettiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerine yaptığı konuşmada ‘’Biz tökezlersek insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder’’ dedi. Erdoğan şunları kaydetti:
“Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder. Böyle bir durumda Irak’tan Suriye’ye kadar tüm mazlumlar yerle yeksan olur.
Türkiye’de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek. Biz tökezlersek Avrupa’dan Amerika’ya kadar tüm Batı’da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner.
ADİL POLİTİKAMIZ HEDEFTE
Buradaki asıl mesele Türkiye’dir, buradaki asıl mesele Türkiye’nin güçlenmesidir, buradaki asıl mesele Türkiye’nin dünyada ve bölgesinde hayata geçirmeye çalıştığı onurlu, adil, etkin politikalardır. Seçim dönemleri ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemlerdir. 31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğini görüyoruz. İttifakların mahiyetine baktığımızda bu durumu gayet açık tespit edebiliriz. Biz Mısır’da ve tüm Kuzey Afrika’da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz Irak’ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz Suriye’de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik.
BEDEL ÖDETMEK İSTİYORLAR
Biz Doğu Akdeniz’de, Karadeniz’de, Balkanlar’da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Çomak soktuğumuz bu kovanlarda sahnelenen senaryolar birer birer çıkmaza girdikçe, bize karşı husumet de büyüyor. Bize işte bunun bedelini ödetmek istiyorlar.
BU YÜZDEN DESTEK İSTİYORUZ
Bu seçimleri sağ salim geride bıraktığımızda, önümüzde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak ve umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimizin dertlerine derman olmak için 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak.” Sizlerden alelade bir siyasi rekabet için değil, işte bu mücadelemiz için destek istiyoruz.”
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