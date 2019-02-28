'Çad, FETÖ’yle mücadelede örnek ülkedir'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çad Cumhurbaşkanı Idris Debi Itno Külliye’de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzendi. Çad ile dört anlaşma imzaladıklarını kaydeden Erdoğan, “Şu an ticaret hacmimiz 60 milyon dolar civarında. Bunu 100 milyon dolara çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı. Özel sektörü Çad ile ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması için teşvik ettiklerini dile getiren Erdoğan, Itno’ya bu kapsamda Türk girişimcilere sağladığı destek için teşekkür etti.

FETÖ İLE MÜCADELE

Erdoğan, eğitimin Çad’ın geleceğine ve insan sermayesine verdikleri değerden ötürü ikili ilişkilerde öncelikli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, “Yüzlerce Çadlı öğrenciye burs imkanı sağlıyoruz ki bu yıl itibarıyla bu sayı 903’tür” bilgisini verdi. FETÖ ile mücadeledeki desteğiyle Çad’ın, Türkiye ile bu alanda örnek bir dostluk sergilediğinin altını çizen Erdoğan, terör örgütünün Çad’taki okullarının geçen sene Maarif Vakfına devredildiğini söyledi. Erdoğan, Afrika ile ilişkilere önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Karşılıklı saygı, eşit ortaklık, adalet ve kazan kazan esasına dayalı olarak bu sac ayağını korumak durumundayız. Bu nedenle kıta (Afrika) ülkelerine yönelik sergilenen kibirli, mücadeleci tavırları asla tasvip etmiyoruz. Çad ve Afrika ülkeleriyle iş birliğini daha da ileriye taşımaya kararlıyız.”

ITNO: DÜŞMANI FARK ETTİK

Terörün sınırı olmadığını ifade eden Itno, şöyle devam etti: “Bazen kimin terörist olduğunu ve kimin terörist olmadığını ayırt etmekte sıkıntı çekebiliyoruz. Çünkü hiç bir terörist gelip kendisini terörist olarak tanıtmamaktadır. Sizin bize iletmiş olduğunuz gibi, bizim belki de terörist olduğunu bilmediğimiz insanlarla anlaşma imzalamış olduğumuzu da sonradan öğrendik, sizin yardımlarınızla birlikte. Bu sebeple teröristlerle mücadelemizin ortak bir mücadele olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ortak mücadele ile terörizmin kökünü kazırız. Bu konu çağımızın ve yüzyılın vebasıdır.”

Pensilvanya’nın güdümündeler

Türkiye Başkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türkiye’nin bekası için AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın karşısına, ‘HDP/PKK’nın gizli ortak olduğu ve CHP-İP-Saadet-DP’nin oluşturduğu “zillet ittifakı” şeklinde tanımladığı ittifakın kıyaslandığı bir görsel paylaştı. Görselde, Erdoğan’ın, “Bugün Türkiye’de iki ittifak karşı karşıyadır” sözlerine yer verildi. Görselde Cumhur İttifakı için, “Pazara kadar değil mezara kadardır. Sadece milletin hizmetine taliptir” ifadeleri kullanıldı. Görselin “zillet ittifakı” başlıklı kısmında ise, bu ittifakın gizli pazarlıkların, siyaset mühendisliklerinin, çıkar hesaplarının ürünü olduğu savunularak şu ifadeler kullanıldı: “Kandil’in ve Pensilvanya’nın güdümündedir. Yalan, iftira, hakaret, inkar dillerinden düşmez. Mazluma hoyrat, zalime müşfiktir. Kirli ilişkiler bitene, çıkarlar çatışıncaya kadardır. Amacı terör örgütlerinin uzantılarını belediye meclislerine ve bürokrasisine taşımaktır.”

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