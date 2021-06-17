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Politika

Çad Genelkurmay Başkanı Davud: Türkiye ile ilişkilerimiz çok eskiye dayanıyor

Türkiye ile ilişkilerin çok eskiye dayandığını belirten, Çad Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ebubekir Abdulkerim Davud, iki ülke arasında mesafeden bağımsız bir yakınlığın her zaman devam ettiğini söyledi.

AA17 Haziran 2021 Perşembe 07:34 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 07:35
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Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Çad Genelkurmay Başkanı ve Askeri Geçiş Konseyi Üyesi Korgeneral Ebubekir Abdulkerim Davud ile görüştü.

Büyükelçi Kaygısız ile Davud, başkent Encemine'deki Genelkurmay Başkanlığı karargahında bir araya geldi.

Karargahta askeri törenle karşılanan Kaygısız, görüşmede ikili iş birliği konularını ele aldı ve Çadlı askeri yetkilileri İDEF-2021 fuarına davet etti.

Davud ise Türkiye ile ilişkilerin çok eskiye dayandığını belirterek, iki ülke arasında mesafeden bağımsız bir yakınlığın her zaman devam ettiğini söyledi.

Davud, Türkiye'nin desteğini her zaman yanlarında görmek istediklerini belirtti.

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