Çağ açan zaferin 573. yılı! Başkan Erdoğan: İstanbul'un fethi karanlığın aydınlığa dönüşümüdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine" programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Dünyanın 150'den fazla ülkesinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün hem sizlerle bayramlaşalım, hem de İstanbul'un fethinin 570. seneyi devriyesini coşkuyla kutlayalım istedik.

* Fethin 573. yıl dönümünde İstanbul daha bir güzel. Bu mübarek bayram gününde sizler daha bir güzelsiniz. Öncelikle her birinizin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum.

* Aynı şekilde dünyanın dört bir yanında yaşayan, bayramda sıla hasreti gözünde tüten bütün vatandaşlarımın, gönül coğrafyamızdaki her kardeşimizin, yeryüzündeki her Müslüman'ın bayramını tebrik ediyorum.

" ÇOCUKLARIN YÜZLERİNDE TEBESSÜM ÇİÇEKLERİ AÇINCA BAYRAM OLUR"

* Bayramın sizler için, tüm İstanbul ve Türkiye için, İslam dünyası ve insanlık için mübarek olmasını, kardeşliğe, barışa ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

* Bayram, cennet yüzlü çocukların yüzlerinde tebessüm çiçekleri açınca bayram olur.

* Asıl böyle anlamını bulur. Türkiye'nin tüm çocuklarının, dünyanın tüm çocuklarının bayramını bugün özellikle tebrik ediyor, her birini sevgiyle kucaklıyor, minik yanaklarından öpüyor, her günlerinin bayram havasında geçmesini temenni ediyorum.

* Mübarek bayram günleri, insanımızın dostluğu, kardeşliği, milli ve manevi değerlerini en canlı biçimde yaşadığı müstesna zamanlardır. Bayramlar, yardımlaşma ve paylaşma duygularımızı yüceltmenin yanı sıra birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz özel günlerdir.

* Milletçe bayram günlerinde bu hissiyatı, bu ruhu, bu inancı çok daha diri biçimde idrak ve ihya ediyoruz. Garip gurebanın kapısını çalıyor, öksüzün, yetimin başını okşuyor, en yakınımızdan başlayarak ihtiyaç sahiplerinin derdiyle dertleniyoruz.

* Bayramlar millet olarak bizi birbirimize yakınlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle de aramızda yeni muhabbet köprülerinin kurulmasını sağlıyor. Bayramlar, tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp ümmet olma şuurumuzun daha da perçinlenmesine vesile oluyor.

* Cenab-ı Allah onların eksikliğini bu millete ve ümmete göstermesin. Şu anda hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

* Gönülden yapılan duaların geri çevrilmediği bu mübarek günde Fatih Sultan Mehmet Han'ın şu duasına bizler de yürekten amin diyoruz. Rabbim bizleri kendi yolundan, peygamberinin yolundan, peygamberinin müjdesine nail olan Sultan Fatih'in yolundan ayırmasın.

* İstanbul'un fethi, sadece bir büyük zafer, çağ açıp çağ kapayan bir olay değil, dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir.

* İstanbul'un fethi, can ve mal güvenliğinin olmadığı bir şehirde yüzyıllar sürecek bir huzur ve güvenlik ortamının tesis edilmesidir. İstanbul'un fethi, her kökene, her inanca, her görüşe o güne kadar gösterilmeyen hoşgörünün gösterilmesi, verilmeyen değerin verilmesidir.

* . İstanbul'un fethi, coğrafya için fitne üreten bir ocağın söndürülmesi yerine kıyamete kadar sönmeyecek hak ve hakkaniyet ocağının yakıl, ihyasıdır, hayat bulmasıdır.

* İstanbul'un fethi, milletimizin mefkuresi, ülküsü, Kızılelma'sı uğruna neleri başarabileceğinin numunesidir.

* "İstanbul'un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var.

* Her kim 'İstanbul'un statüsü değişsin' diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an-ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir.

* Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz.