Saadet liderine tarihi cevap: Cami hesabını Fatih'e de sor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Öner İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu’nda konuştu. Erdoğan şunları söyledi: “Derneğimizin bugüne kadar bu süreç içerisinde bugün hizmete girecek olan yeni binamızın töreninde de katılamayacağım bir cenaze merasimimiz var yoksa orada da olmak istiyordum. Hayırlı olmasını diliyorum.”

ABA ALTINDA SOPA

“Eğitim öğretimin amacı ideal insan yetiştirmektir. Milletimizin inancına değerlerine tarihine kültürüne uygun bir eğitim öğretim sistemi yapmalıyız. Hep ne derlerdi niye buraya geldiniz imam mı olacaksınız cenaze yıkayıcısı mı olacaksınız derlerdi, bununla bir yılgınlık gibi yaparak aba altından sopa gösterirlerdi. Ama hamdolsun bugünlere geldik ve bunun öyle olmadığını gösterdik. Benim için imam hatip de okuyan da Galatasaray Lisesi’nde Kabataş Lisesi’nde okuyan da evladımdır. Bu zaten aldığımız terbiyenin de gereğidir. İmam Hatip ailesi öğrencinin ailesinden başlayarak hayatın her anında gece gündüz çalışarak bir dava adamlarının mücadelesi ile bugünlere gelmiştir.”

ASLA UNUTMAYACAĞIZ

“Türkiye’nin tek parti devrinin hastalıklı zihniyetinden kısmen de olsa kurtulabildiyse imam hatipliler etrafında yürütülen mücadele sayesindedir. Sizden istediğim sadece bu millet için değil tüm insanlık için bir ışık bir üreticisidir. Kutlu dava yolunda verilen mücadelenin değerini asla unutmayacağız. Hayatlarını bu davalara adamış nice aksakallı büyüğümüzün hatıraları gözlerimizin önündedir.”

SAF SAF DURUYOR

“Ana muhalefetin başındaki zat İmam Hatip liselerinde hangi derslerin okutulduğunu bilmiyor. Buralarda tarihi Kimya matematik felsefe derslerinin okutulduğunu bilir misin dedim. Saf saf duruyor. İşte neymiş Kadıköy’de 5-6 tane imam hatip okulu fazla derdi bu. Bir ara öğrenci sayısı 600 bine çıktı sonra budadılar 60 bine indirdiler. Şimdi hamdolsun İmam Hatip

Okulları şu anda 1 milyon 300 bin civarında bir öğrenci potansiyeline sahip hale geldi. Şimdi temennimiz niteliği de arttırmak.”

BAZI ZAVALLILAR VAR

“Ne yazık ki bu camiadan mezun olduğu halde bu kadar imam hatipe ne gerek var diyen zavallılar da var. İmam Hatip binalarının kapılarına kilit vurdular ama milletimizin gönlündeki ateşi söndüremediler. Bugün bin yıl sürecek denen 28 Şubat zihniyetinden geriye pek bir şey kalmadı ama köklerini kurutmaya çalıştıkları medeniyet ağacımız yaşamaya devam ediyor. Galip olarak sadece Allah’tır bunu bilseydiler bunu söyleyemezdiler.”

BU DAVA OLMAZ

“Birisi çıkmış diyor ya, ‘Büyük Çamlıca’ya 60 bin kişilik caminin ne gereği var ‘ Nereden nereye... Bu hesabı kalk bir de Kanuni’ye sorsana, bu hesabı kalk bir de Fatih’e sorsana... 2002’de göreve geldiğimizde imam hatiplerin ortaokul kısmı yoktu. Biz skordan ziyade kaliteye ve içeriğe önem veriyoruz. Biz rükûdan başka yerde eğilmeyecek başlar gibi bir nesli yetiştirmemiz lazım bu yolda çok çalışmamız lazım. İmam Hatipli demek aynı zamanda dava adamı olmak demektir. Öğrendiklerinden hareketle nerede durduğunun farkında olacak ve davasını hayatında yaşayacaktır. En ufak bir sarsıntı da merkezi bırakıp başka yerlere kaçmayacak. Şu anda bakıyoruz bazı yerlerde seçimlerde falan hemen anında sendika değiştirmek falan herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak demek değil. Böyle olur mu?”

MEDENİYET DAVAMIZ

“Son dönemde aslında en büyük medeniyet davamızda omuz omuza olmamız gerekirken başka bir yana savrulduklarını görüyoruz. Ülkemize kazandırdığımız en büyük cami olan Çamlıca Cami’ne bile gereksiz diyecek kadar savrulduklarını görüyoruz. Sadece şurada şu Fatih içerisinde 400’e yakın mescit kapatılmıştır. Bu CHP zihniyeti tarafından kapatıldı. Bunları onlar yaptı biliyoruz. Kalkıp da altı oka yedince bir ok ilave etmek suretiyle oradan bir şey kapanlar bunları söylerlerse her halde milletim de onlara gereken dersi verecektir. Büyük Çamlıca Cami başta olmak üzere ortaya konan yanlış tavırların hiçbir zaman izahı olmaz. Seçimlerde başlayan iş birliği öyle anlaşılıyor ki hızla tüm alanlara yayılıyor.”