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Politika

Canikli'den Davutoğlu hakkında suç duyurusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında 'hakaret' ve 'iftira' suçlarından suç duyurusunda bulundu, 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:42 - Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Davutoğlu'nun, 22 Temmuz'da sosyal medyadan, Canikli hakkında gerçek dışı açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Dilekçede, Davutoğlu hakkında "iftira" ve "hakaret" suçlarından soruşturma ve ceza davası açılması talep edildi.

Ayrıca Canikli, Davutoğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Nurettin Canlikli, sosyal medyadan suç duyurusu ve dava dilekçelerini paylaşarak, "Ahmet Davutoğlu'na açtığım manevi tazminat davasının kazanılması halinde, kazanılan tazminatın tamamı TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır." ifadelerini kullandı.

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