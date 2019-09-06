Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, siyaset hayatına başladığı yerden devam etmek için yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla görevlerinden istifa ettiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına karşılık verdiğini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Buradaki siyasi hayatıma son verirken İYİ Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'in 'Ülkücünün yeri yuvasıdır' sözünü önemsiyor, buradan o çağrıya karşılık veriyorum. Duruşumun belli olduğu davama ülkücü ve Türk milliyetçisi olarak devam edeceğim."