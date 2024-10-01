24 TV ekranlarına konuk olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle;

* Yeni anayasa konusu önemli. Özellikle bu yasama yılında da uzlaşmaya yönelik çabalar sürecektir.

* Bizim anayasamız bir darbe anayasası. Bu anayasa çağımız gereklerine uymadığı için ve vesayetçi ruhu barındırdığı için çok sayıda da değişikliğe maruz kaldı.

* Sadece darbecilerin yazdırmış olduğu bir anaysa olması bile başlı başlına değişiklik için gerekçedir.