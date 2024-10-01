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Politika

Bakan Tunç 24 TV'de açıkladı: Uzlaşmaya yönelik çabalar sürecektir

24 TV ekranlarına konuk olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Yeni anayasa konusu önemli. Özellikle bu yasama yılında da uzlaşmaya yönelik çabalar sürecektir.' dedi.

1 Ekim 2024 Salı 14:07 - Güncelleme:
Bakan Tunç 24 TV'de açıkladı: Uzlaşmaya yönelik çabalar sürecektir
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24 TV ekranlarına konuk olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle;

* Yeni anayasa konusu önemli. Özellikle bu yasama yılında da uzlaşmaya yönelik çabalar sürecektir.

* Bizim anayasamız bir darbe anayasası. Bu anayasa çağımız gereklerine uymadığı için ve vesayetçi ruhu barındırdığı için çok sayıda da değişikliğe maruz kaldı.

* Sadece darbecilerin yazdırmış olduğu bir anaysa olması bile başlı başlına değişiklik için gerekçedir.

Ayrıntılar geliyor...

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
  • 24 TV
  • gündem açıklamaları

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