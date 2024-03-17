CANLI ABB Başkan Adayı Altınok 24 TV'de: Ankara son 5 yılda maalesef ışığını kaybetti

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 24 TV ve 24 RADYO ortak yayınına özel açıklamalarda bulunuyor
Altınok'un açıklamalarından satır başları:
Bir belediyenin böyle bir kuleyi yapması kolay değil. Atatürk Cumhuriyet Kulemiz tamamen Keçiören Belediyemizin imkânlarıyla yapıldı. Muhteşem bir eseri Ankara'mıza ve ülkemize kazandırmış olduk.
Ankara son 5 yılda maalesef ışığını kaybetti. Ankara karanlık bir şehir, Ankara bir hayalet bir belediye başkanı ve bir hayalet şehir haline dönüştü
Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Belediye Başkanı olduktan sonra mal varlığım azaldı
ALTINOK'UN MAL VARLIĞI
#CANLI Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok: Ankara son 5 yılda maalesef ışığını kaybetti. Ankara karanlık bir şehir, Ankara bir hayalet bir belediye başkanı ve bir hayalet şehir haline dönüştühttps://t.co/De7SLif014 pic.twitter.com/rfGuCaBBTR— Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 17, 2024
Belediye Başkanı olduktan sonra mal varlığım azaldı. Belediye Başkanı olmadan önce aldıklarımız ve daha sonra Belediye Başkanı olduktan sonra sattıklarımız var
Hanımın üzerine şu an oturduğumuz ev var. Kızlarımın üstüne bir mal varlığı olsa zaten açıklarız
Bizden bir şey bulamazlar. 20 yıldır görev yapıyorum; hanımın veya çocuklarım benim makam arabama binmemiştir. Altınok'un bütün hassasiyeti bu.
Altınok'un 20 yıllık görev süresince Keçiören Belediyesi'nde ihale alıp zengin olan bir kişi yoktur. İmar rantından dolayı zengin olan bir kişi yoktur
"BELEDİYE BAŞKANI KAMPANYAYA 2-2,5 MİLYAR LİRA PARA HARCIYOR"
#CANLI Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok: Altınok'un 20 yıllık görev süresince Keçiören Belediyesi'nde ihale alıp zengin olan bir kişi yoktur. İmar rantından dolayı zengin olan bir kişi yokturhttps://t.co/De7SLif014 pic.twitter.com/MPgKOw9nWo— Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 17, 2024
Şu an Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kampanyaya 2-2,5 milyar lira para harcıyor. Nereden buldu bu parayı? Bunun kaynağı neresi? CHP'den bütün hazineden aldığı para 1 milyar 800 milyon lira