CANLI ABB Başkan Adayı Altınok 24 TV'de: Ankara son 5 yılda maalesef ışığını kaybetti

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 24 TV ve 24 RADYO ortak yayınına özel açıklamalarda bulunuyor

Altınok'un açıklamalarından satır başları:

Bir belediyenin böyle bir kuleyi yapması kolay değil. Atatürk Cumhuriyet Kulemiz tamamen Keçiören Belediyemizin imkânlarıyla yapıldı. Muhteşem bir eseri Ankara'mıza ve ülkemize kazandırmış olduk.

Ankara son 5 yılda maalesef ışığını kaybetti. Ankara karanlık bir şehir, Ankara bir hayalet bir belediye başkanı ve bir hayalet şehir haline dönüştü

Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Belediye Başkanı olduktan sonra mal varlığım azaldı

Belediye Başkanı olduktan sonra mal varlığım azaldı. Belediye Başkanı olmadan önce aldıklarımız ve daha sonra Belediye Başkanı olduktan sonra sattıklarımız var

Hanımın üzerine şu an oturduğumuz ev var. Kızlarımın üstüne bir mal varlığı olsa zaten açıklarız

Bizden bir şey bulamazlar. 20 yıldır görev yapıyorum; hanımın veya çocuklarım benim makam arabama binmemiştir. Altınok'un bütün hassasiyeti bu.

Altınok'un 20 yıllık görev süresince Keçiören Belediyesi'nde ihale alıp zengin olan bir kişi yoktur. İmar rantından dolayı zengin olan bir kişi yoktur

Şu an Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kampanyaya 2-2,5 milyar lira para harcıyor. Nereden buldu bu parayı? Bunun kaynağı neresi? CHP'den bütün hazineden aldığı para 1 milyar 800 milyon lira