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Politika

Adana'da büyük coşku... Başkan Erdoğan: Bizim siyaset anlayışımızda kutuplaştırmak yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni'ndeki açıklamalarda, 'Bizim siyasetimizde kışkırtma, tahrik, gençleri sokağa dökmek yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda milleti düşmanlaştırmak, milleti kutuplaştırmak yoktur.' ifadelerini kullandı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 19:29 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Sandıktan çıkan netice ne olursa olsun, ilk günkü aşkla şehirlerimize hizmet götürdük.

Birileri gençlerimizi kısır kavgalara mahkum etmek isterken, biz 81 ilin gençleriyle kardeşlik mesajı veriyoruz.

Bizim siyasetimizde tahrik ve gençleri sokağa dökmek yoktur. Milleti kutuplaştırmak yoktur. Bizi ayırmaya çalışanlara mekanı terk etmeyeceğiz.

Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız.

Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz.

Bizim siyasetimizde kışkırtma, tahrik, gençleri sokağa dökmek yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda milleti düşmanlaştırmak, milleti kutuplaştırmak yoktur.

Kökeni, meşrebi, mezhebi, siyasi tercihi ne olursa olsun bu ülkenin gençlerinin tamamı bizim evladımızdır.

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