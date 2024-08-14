Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

* Sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamına 85 milyon vatandaşımın her birine buradan selamlarımı gönderiyorum.

* Bizleri takip eden kardeşlerime aynı şekilde sevgilerimi iletiyorum. Bu sevdaya gönül veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Aramızda olmayan arkadaşlarımı rahmetle yad ediyorum.

* Bugün mutluyuz ve gururluyuz. AK Parti ailesi olarak bugün heyecanlıyız. 23. yaşımıza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.

* En büyük teşekkürü aziz milletimiz hak ediyor. Böyle bir milletin mensubu ve hizmetkarı olmaktan bahtiyarlık duyuyoruz.

* AK Parti bundan 23 yıl önce 'milletin umudu' olarak milletimiz tarafından kuruldu.

* 23 sene önce problemlerin altında ezilen Türkiye'ye "meselelerimiz çözümsüz değildir" özgüvenini aşıladık.

* AK Parti milletin umudu olarak millet tarafından kuruldu. 14 Ağustos 2001'de bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık. Kefenimizi giyerek başlattığımız hareketin milletimizin emin ellerde olacağının sözünü verdik.

* Meselelerimiz çözümsüz değildir güvenini aşıladık Türkiye'ye. Muhafazakar demokrat kimliğimizle sorunları çözmeyi vaat ettik. Bir dip dalga hareketi olan AK Parti kısa sürede milyonların umudu oldu.

* 23 yıl boyunca hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz için ter döktük, çalıştık. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz biliyor.

* Problemlerin karmaşıklığı karşısında ürken, çekinen, korkan değil, meselelerin üzerine cesaretle giden ve çözüme odaklanan bir anlayışla hareket ediyoruz.

* Türkiye'yi yönetme mesuliyetini devraldığımız andan itibaren milletimize karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin çabasındayız.

* Yularını ellerinde tuttukları bütün taşeronları üzerimize saldılar. 17-25 Aralık'ta haşhaşiler, 15 Temmuz'da milletin iradesine çökmeye kalkıştı. Türkiye ne zaman kendini toparlasa, ne zaman ekonomide kabuğunu kurmaya kalksa bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Kirli senaryoları bozup atarak bugünlere geldik.

* 14 Ağustos 2001'de yola revan olurken milletimize verdiğimiz sözleri tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. 23 yılımızın her safhası milletin derdine derman olmakla geçti.

* Milletimiz için çalışıp ter döktük. Türkiye'yi nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi görüyor. Gurbetçi kardeşlerimiz değişimlere şahitlik ediyor.

* Emeklimiz, memurumuz, işçimiz, kadınlarımız kalkınma hamlelerinin en yakın tanığıdır.

* Objektif değerlendirme yapanlar AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdıklarının hakkını teslim etmektedir. Partimizi kurduğumuzda nüfusumuz 64 milyondu, bugün 85,5 milyona ulaştı.

* Nüfuzumuz yüzde 25 artarken ekonomideki göstergelerde çoğu zaman iki kat, üç kat artış oldu. 76 üniversite varken bugün 208 üniversite var.

* Gençlik merkezi sayısını 9'dan 508'e çıkardık. Yurt yatak kapasitesini 182 binde 962 bine ulaştırdık.

* Sağlık milletimizin duasını aldığımız alanların başında geliyor. 25 şehir hastanesi açtık. Sağlık çalışanı sayısı 378 bin 1 milyon 462 bine yükseldi.

* Dünyanın en kapsayıcı sağlık sistemini kurduk.

* Merdiven altında adalet dağıtılan eski Türkiye manzaralarına son verdik. Ulaşımda Türkiye'ye çağ atlattık. Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 km'den 29 bin 400 km'ye çıkardık.

* Pek çok devasa ulaştırma projesini milletimizin istifadesine sunduk. Cumartesi açtığımız Çukurova Havalimanı ile havalimanı sayımız 8 oldu.

* YHT hattı olmayan ülkemizi 2.032 km uzunluğunda hızlı tren hattına kavuşturduk.

* TOKİ ile 1 milyon 422 bin depreme dayanıklı konut ürettik. 6 Şubat'ın izlerini süratle siliyoruz. Deprem bölgemizde 200 bin konutu tamamlamayı hedefliyoruz.

* Muhalefetin istismar ettiği tarımda ciddi ivme yakaladık. Enerjideki atılımlarımızı 85 milyonun tamamı takip ve takdir ediyor.

* Karadeniz'de ülkemizin en büyük doğal gaz rezerv keşfini yaptık. Gabar'da yine100 bin varillik keşfe imza attık.

* Türkiye'nin otomobili Togg artık yollarda. Piyade tüfeğinde bile başkalarına bağlı bir ülkeyi kendi tankını, uçağını, insansız hava aracını üretebilen seçkin ülkeler listesine yükselttik.

*Güvenlik kuvvetlerimize ihtiyacı olan her türlü desteği sağladık. Kişi başı gelir 3 bin 608 dolar iken 2023 yılında 13 bin 100 dolar seviyesine ulaştı. Merkez Bankası rezervimizi 150 milyar dolar sınırına getirdik.

* Sosyal demokrat geçinenler sadece bunun lafını ederken biz kimsesizlerin kimsesi olduk. Bizim anlayışımızda ekonomik kalkınma demokrasiden bağımsız değildir.

* Muhafazakâr demokrat kimliğimizle ekonomimizi büyütürken ülkemizin standartlarını yükseltmekten geri durmadık. Sivil siyasetin alanını da genişlettik. Vesayetin kol gezdiği ülke olmaktan çıkarıp demokraside hak ettiği seviyeye getirdik.

* Uzun yıllar sonra milletle devleti, cumhur ile cumhuriyeti kucaklaştıran biz olduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile değişikliğe gittik.

* Kimsenin inancından, kıyafetinden dolayı ötekileştirilmediği, her türlü düşüncenin ifade edildiği, sessiz çoğunluğun hakkının gasbedilmediği yapıyı hakim kıldık.

* 23 yılda Türkiye büyük değişim geçirdik. Ülkemiz umutlarını yeniden yeşertti, özgüvenini tekrar kazandı. İddia ve imkan sahibi bir ülke konumuna geldik.

* Bizim lügatimizde bitti kelimesi, yeter kelimesi, hiç olmadı. Türkiye'yi rekordan rekora koşturduk ama bir gün olsun bitti demedik, yeterli demedik.

* Her zaman kendimizle yarıştık kendi hedeflerimizi aşmanın mücadelesini verdik. u aziz millet için çalışmak şereftir. illet için ter dökmek ibadettir. Biz bu düşünceden hiç uzaklaşmadık.

* 23 yıllık bu başarı hikayesinde sadece şahsımın değil, sadece kabinedeki meclisteki arkadaşlarımızın değil başta bu salonda olanlar olmak üzere AK Parti'de görev almış her bir kardeşimin emeği var. Allah'a hamd olsun, burada olan ve olmayanlarla nice arkadaşlarımla çok büyük işler başardık.

* Demokrasimizin standartlarını beraber yükselttik. Durmak yok, yola devam dedik. Her şey Türkiye için dedik. Heyecanla yılmadan yorulmadan çalıştık.

* Milletimizin emanetine canımız pahasına sahip çıktık. Milletimizin emanetine zafiyet göstermedik. Milletimizin başını öne eğdirmedik.

* Bundan sonra da milletimize mahcup olmayacağız inşallah. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Tarih bu başarılara öncülük eden AK Parti'yi, bu kadroyu hayırla yad edecektir.

* Her birinize teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'deki kardeşlerime destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum.

* 23. yıl sloganımızı "Umudun ve geleceğin, icraatın adı AK Parti" olarak özellikle tercih ettik. Gelecek asrı da şimdiden şekillendirmenin gayretindeyiz.

* Türkiye AK Parti sayesinde 23 yılda kapsamlı dönüşüm yaşadı. Sadece ekonomi ile ilgili beklentilerde değil hak ve özgürlükler, kültür, kamusal alanda, özellikle gençlerimizin kendilerini tanımladığı alt kimliklerde de ciddi değişim yaşanıyor. Bunu görüyoruz. Biz de buna uygun politikalar uygulamak zorundayız.

* AK Parti'nin yeni dönem ruhunu ıskalaması düşünülemez. AK Parti'nin siyaset yapacağı yer dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin merkezidir. Özeleştirimizi samimiyetle yapıyor, eksiklerimizin üzerine gidiyoruz. Kongre maratonumuzu milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz.

* Hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım koltuğuna kapılıp rehavete kapılamaz. Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz aziz ümmetin de umuduyuz.

* Onların umudunu boşa çıkaracak işlere girenler altından kalkamayacakları vicdani yükle ezilir. Umutları ziyan edenlere hoş görü göstermeyiz, gözünün yaşına bakmayız. Tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz.

* Her bir arkadaşımız işine odaklanacak ve bu millete nasıl daha fazla hizmet ederim sorusunu kendisine soracak. Kadrolarımız kaliteyi artırarak hizmetini sürdürecek. 2028 seçimlerinde de milletimiz gayretimizi, tecrübemizi takdir edecek ve emaneti yine AK Partili kadrolara, bizlerin ehil ellerine teslim edecektir.

* Daha yapacak çok işimiz var. daha gidecek uzun yolumuz var. Milletimizin tercihi ile daha uzun yılar iktidarda olacağız. Millete memlekete hizmet edeceğiz.

* Birilerinin gazı ile iktidar hayali kuranlar yine hüsrana uğrayıp avuçlarını yalayacak. AK Parti milletin partisidir. Milet sevdalılarına AK Parti çatısında yerimiz var. AK Parti değerlerini benimseyen herkese kapımız açıktır, bundan sonra da açık kalacaktır.