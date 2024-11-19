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Politika

#CANLI Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Cumhurbaşkanımızla aramızda derin ve karşılıksız bir bağ var

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki karşılıklı ve derin bağı sorgulamak ve sulandırmak gayesiyle maske üstüne maske takan, köşe başı fitne bazları iyice azıtmaktadır. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyetidir. Cumhur İttifakı, Türk milletinin özüdür. Yedi düvel nefretiyle, nifakıyla üzerimize gelse bile ilke ve irademizden taviz vermedik. Mevzubahis vatan, bayrak, millet ve devlet ebed müddetse Cumhurbaşkanımız ile aramızda hiçbir ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir. Öküz altında buzağı arayacaklarına gitsinler kendilerine münasip kapak arasınlar.' dedi.

19 Kasım 2024 Salı 10:38 - Güncelleme:
#CANLI Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Cumhurbaşkanımızla aramızda derin ve karşılıksız bir bağ var
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

* 45 ilimizi kapsayan saha ve siyasi çalışmalarımızın gayet başarılı şekilde gerçekleştirildiğini memnuniyetle ifade ediyorum. Artık bir hilal uğruna güneşler batmasın, bilakis hep yaşasın var olsun.

* Bir ve birlikte hilale doğru el ele verirsek zincirden kurtulmuş hiçbir şeytan duramayacak, herhangi bir kötülükte yapamayacaktır.

* Bilinsin ki MHP saha çalışmalarına, milletle kucaklaşmaya şevkle devam edecektir. Üslendikleri görevleri hakkını veren teşkilatlarımızın her kademesindeki dava arkadaşlarımı özellikle kutluyorum.

* Dünya genelinde karmaşık ve sürekli değişkenlik gösteren ikili siyasi, ekonomik diplomasi ağını inkar etmek boşa kürek çekmektir. Türkiye'nin çevresini aynı zamanda çatışmaların ağır bastığı sancılı bir bölgedir.

* Çok aktörlü çok katmanlı istikrarsızlık ortamını ülkemize ulaşmasını engellemek tarihi bir mesele değil asli bir mesele olmalıdır.

* Bir ve birlikte hilale doğru el ele verirsek zincirden kurtulmuş hiçbir şeytan duramayacak, herhangi bir kötülükte yapamayacaktır. Müebbet bir barış hakim olsun.

* İsrail dökülen kanlarla, alınan canlarla, harabeye dönen şehirlerle, yapılan suikastlarla şiddet çarkını çeviren bir cinayet ve soykırım aygıtıdır.

* Sınırlarımızın hemen dibinde oynanan karanlık oyunların son sahnesi Türkiye'de kurulmak istenmektedir.

* Farklı bahanelerle patlak veren çatışmanın kalıcı ve köklü çözümlerle buluşmadığı ortadır. Dünyadaki adaletsiz ve güç dağılımı çatışmaların sonlanmasına direnç olup küresel barışı tehdit edecek boyutlardadır.

* Filistin'in sadece devletlerin kabul olabileceği Roma statüsü, bir devlet olarak görüldüğünün nişanesidir. İsrail'in durdurulması ve suçluların yargılanması insanlık namusudur. Adalet elbet tecelli edecektir.

* Yapılan resmi açıklamalar da sabitti, kuşkulu tarafı yoktur. Hiçbir gümrük beyannamesinin olmadığı da açık seçil ortadır. Ülkemizi karalama çabası olsa olsa Türkiye'ye husumettir. İsrail uşaklığını benimsemeleri alçaklıkla izahat edilemeyecek çürümedir.

* Küresel ve bölgesel barış ve istikrara destek verilecekse, iki devletli çözüm mutlak sürekli gerçekleşmeli. 1967 sınırları dahilinde siyasi ve toprak bütünlüğü sağlanmış bağımsız Filistin Devleti tanınmasından başka bir yöntem kalmamıştır.

* Türk milleti mazlumların sesine kulaklarını tıkayamaz. Türkiye, iblise yoldaşlık eden bu devrin katillerine asla seyirci kalamaz. Tarafsız kaldık ki masumların tarafıyız.

* Bize göre adil ve yaşanılabilir dünyanın kurucu gücü inanıyorum ki Türkiye olacaktır.

* Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki karşılıklı ve derin bağı sorgulamak ve sulandırmak gayesiyle maske üstüne maske takan, köşe başı fitne bazları iyice azıtmaktadır.

* Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyetidir. Cumhur İttifakı, Türk milletinin özüdür. Yedi düvel nefretiyle, nifakıyla üzerimize gelse bile ilke ve irademizden taviz vermedik.

* Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi bile yoktur. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökü kazınacaktır. Bunun için kefen giyeceksek ona da baş göz üstüne deriz.

* Saklayacak, gizleyecek bir açığımız yoktur. Bir yanlışımız, mahcubiyetimiz yoktur. Neysek oyuz. Bazıları bizi hazmedemez zira bünyeleri helale alışkın değildir.

* Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi bile yoktur. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörün kökü kazınacaktır.

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