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Politika

#CANLI Bakan Bilgin, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 24 TV'de yayınlanan '24 Seçim Özel' programında açıklamalarda bulunuyor.

2 Mayıs 2023 Salı 20:04 - Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son gelişmeleri 24 Seçim Özel'de anlatıyor. 24 Seçim Özel'de Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu ve Fadime Özkan soruyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Ankara Milletvekili adayı Vedat Bilgin 24 TV canlı yayınında cevaplıyor.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

- Türkiye, Gabar'da büyük bir keşifte bulundu. Dahası da var. Bölgede yapılan araştırmalarda ilk veriler, bölgede daha büyük kaynakların olduğu yönünde. Bu, Türkiye için büyük bir adım.

- Terör o bölgedeki insanlarımızın hayatını cehenneme çevirerek hayatları kaybettirdi, hayatlarını çaldı. Bir başka şey de ülkemizin sahip olduğu değerlerin ortaya çıkmasını engelledi.

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