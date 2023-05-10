Kritik toplantı sona erdi! Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki 4'lü zirve ardından açıklamalarda bulunuyor

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugün İstanbul'da Türkiye-Ukrayna-Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler olarak bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bugün başlayacak, yarın da devam edecek.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılması için görüşülüyor.

Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile görüşerek iki aylık uzatmayı en az iki ay daha uzatılması konusunda netice alabileceğimizi düşünüyorum.

Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü.