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Politika

Kritik toplantı sona erdi! Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki 4'lü Suriye toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü.' dedi.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 19:49 - Güncelleme:
Kritik toplantı sona erdi! Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki 4'lü zirve ardından açıklamalarda bulunuyor

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugün İstanbul'da Türkiye-Ukrayna-Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler olarak bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bugün başlayacak, yarın da devam edecek.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılması için görüşülüyor.

Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile görüşerek iki aylık uzatmayı en az iki ay daha uzatılması konusunda netice alabileceğimizi düşünüyorum.

Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Bakan Çavuşoğlu
  • suriye toplantısı

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