CANLI Bakan Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son gelişmeleri 24 Seçim Özel'de anlatıyor. 24 Seçim Özel'de 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan ve Akşam Gazatesi Yazarı Murat Özer soruyor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu 24 TV canlı yayınında cevaplıyor.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Trabzon'da meydana gelen trafik kazasına yönelik konuşan Bakan Karaismaioğlu, yaralı sayısının 30'a yaklaştığını ifade ederek, "Evet malesef çok üzücü bir haber aldık. Akçaabat'ta bir otobüs devrildi. 4 vefatımız var 30'a yakın da yaralımız var. Kazanın sebepleri araştırılıyor. Yaralılarımız hastanede. Vefat edenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böyle kazalarla bir daha karşılaşmamak dileğiyle. Programdan sonra da yaralılarımızı hastanede ziyaret edeceğiz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu): Akçaabat'ta bir belediye otobüsü devrildi maalesef 4 vatandaşımız vefat etti, 30 yaralımız var. Kazanın sebebi araştırılıyor. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/3v43kyVWxw — 24 TV (@yirmidorttv) May 4, 2023

ZİGANA TÜNELİNİN ÖNEMİ

Programın yapıldığı Trabzon'daki mekan hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "Oraya gelmeden önce bulduğumuz mekandan bilgi vereyim. Burası 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u fethettiğinde önemli bir yerdi. 1461'den sonra burası normal Kilise olarak kullanılmadı. 1584'te Cami'ye çevriliyor ta ki 1960'a kadar cami olarak kullanılıyor. 1964'te burası müzeye çevriliyor. Müzeye çevrildikten sonra 28 Haziran 2013'e kadar burası müze olarak kullanılıyor. Burası bizim çocukluğumuzda müzeydi ama bakımsızdı. Ama şimdi gördüğünüz gibi tertemiz, aslına büründürülmüş bir şekilde 28 Haziran 2013'ten beri cami olarak hizmet vermeye başladı. Burası Ayasofya mahallesi. Bu arada Trabzon'da da bir Ayasofya olduğunu söylemiş olduk." dedi.

AK Parti döneminde yapılan icraatlara değinen Karaismailoğlu, "21 yıldır hakikaten Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Zigana tüneli de hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir proje. 14,5 km uzunluğuyla Avrupa'nın en uzunu, dünyanın sayılı tünellerinden birisi. Burası tamamen Türk mühendislerinin çalıştığı çok kıymetli bir eser. Teknolojinin en son donanımına kadar akıllı tünel konsepti ile inşa edilmiş. Yapım sırasında yine dünyada ilk defa 14,5 km içerisinde iki tane havalandırma şaftları ile dikey şaftlarla burada işlerin hızlandırılmasına yardımcı olmuş metotlar uygulandı. Burada mevcutta bir Zigana Tüneli var aslında. 1987 yılında rahmetli Turgut Özal zamanında yapılmıştı. Orada da dağları aşarak o tünele ulaşıyor ve dağları aşarak yine aşağı iniyordunuz. O bile zamanında 1987'de yapıldığında o kadar muhteşem bir proje olarak görülmüştü ki vatandaşlar tarafından ama şimdi kotu 1000'e indiriyoruz. 800 metre aşağı alıyoruz kotu ve 14,5 km kesintisiz. Aslında bu eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi karşılaştıran güzel bir örnek. 1,7 km tek tüp tünel, 14,5 km çift tüp tünelden bahsediyoruz. Burası Trabzon'u Erzurum'a bağlayan oradan bir kolu Gürcistan'a gider bir kolu da Güney'den Habur'dan Basra körfezine kadar iner. Burası yapboz parçaları gibi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

ZİGANA TÜNELİ AÇILDI#CANLI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu): Türkiye'de, 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Zigana Tüneli de hayallerin gerçeğe dönüştürüldüğü bir proje. pic.twitter.com/gHHqpA37Ya — 24 TV (@yirmidorttv) May 4, 2023

Gümüşhane tünellerinin daha önce bittiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Bunlar sayesinde uluslararası koridorlar tamamlanıyor. Burası ipek yollarının kesiştiği bir alan. Böyle bir lojistik koridorda böyle kaliteli konforlu bir yol inşa ettiğinizde tabii ki bölgedeki lojistik maliyetler azalıyor. Trabzon Limanı daha ulaşılabilir olduğu için buranın ekonomisine tarımına turizmine katkılar sağlayacak müthiş bir proje. Bu proje, eski yoldan gittiğinizde yaklaşık 1,5-2 saat sürerdi ama o normal şartlarda yapılan bir seyahatti. Kışın siz o süreleri unutun. Biz Erzurum'a gittiğimizde 14 saatte buralarda neler çektiğimizi biliriz." dedi.

Zigana Tüneli sayesinde Gümüşhane'ye olan mesafeyi yarım saate düşürdüklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Sadece seyahat süresi açısından zaman kazancı ayrı, burada akaryakıt tasarrufları hepsi cebimizde kalacak. Burada yaklaşık 300 milyona yakın bir tasarruf elde edeceğiz ve 21 bin ton egzoz emisyon azalmasından çevresel faydalar sağlıyoruz. Burada dediğim gibi tamamen yerli milli mühendislik ile tamamlanmıştır. Yolun tamamı aslında 38 km uzunluğunda ve bunun ağırlıklı kısmı Maçka bağlantıları da var yolun onları da kattığınız zaman 43 km'lik yolun 23 km'si tünelle bağlanmış. Karadeniz'in bu zor coğrafi koşullarında imalat yaparken viyadük ve tünellerden vazgeçemiyorsunuz. Biz de bu imalatlarla dağları vadileri ortadan kaldırıyoruz. Bu tamamen öz kaynaklarla yapıldı. Yani, buradaki finansal modellerin seçilmesi açısından da bu konu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yapılan projelerinin yanında sonraki projeler için de plan yapıldığını söyleyen Karaismailoğlu, "Bir taraftan Çanakkale köprüsü gibi dünyanın enlerinin barındıran bir proje fizibilitesi uygun olduğu için kamu özel işbirliği yapılarak, ilave bütçeler bizim genel bütçemize katkıda bulunarak, bu projeler biterken onun yanında Anadolu'nun çok farklı noktalarında da lokal projelerde bitirilerek ülkemize kazandırılıyor. Bu hem yapım planlaması hem fayda planlaması hem de finansal planlama açısından Türkiye'nin dört bir tarafında projelerimiz planlanırken bunlar düşünülüyor." şeklinde konuştu.

Eski Türkiye'de yarım bırakılan projelere atıf yapan Bakan Karaismailoğlu, "Bolu dağı tüneli hikayeleri vardır. Tam 17 yıl bitmedi ve o tünelin uzunluğu sadece 3 km'dir. 17 yılda bitmeyen 3 km'lik tünel bugüne geldiğimizde 5 yılda biten 14,5 km uzunluğunda bir tünel. İşte yeni Türkiye ile eski Türkiye'nin farkı burada ortaya çıkıyor. Bakın bu proje bitecek artık Zigana'da bir tünel konuşulmayacak, yol konuşulmayacak. Gençlerimiz inovasyon konuşacak. Artık üretim nasıl artırılır, turizm nasıl geliştirilir bunları konuşacağız. Türkiye'nin her tarafı aynı şekilde. Buna benzer çok kıymetli çok iş yaptık ve çok büyük planlamalarımız var." ifadelerini kullandı.

METRO ELEŞTİRİSİ

Yerel seçimleri sonrasında hiçbir metro ihalesi ve yeni bir işe başlanılmadığını söyleyen Karaismailoğlu, "2019 yerel seçimleri sonrasında hiçbir metro ihalesi ve yeni bir işe başlanılmamıştır. Tamamı yerel seçimler öncesinde, AK Parti belediyeler zamanında başlamıştır. Hiçbir çalışmaları yok. İstanbul gibi gelişen, büyüyen şehirlerde hayatı kolaylaştırmak için birinci olmazsa olmaz kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma sistemi kurmak ve işletmektir." dedi.