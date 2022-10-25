Sosyal konut projesinde kuralar ne zaman çekilecek? Bakan Kurum 24 TV'de açıkladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 TV'de yayınlanan Murat Çiçek'le Yüz Yüze programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

SOSYAL KONUT PROJESİ

Ben Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Geldiler coşkularımıza ortak oldular. Gençlerimize, emeklilerimize teşekkür ediyorum. Bu projeye başvuru yapan 8 milyona yakın tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum bize güvendikleri için.

("İlk Evim İlk İşyerim" projesi) Muhalefet yersiz eleştirilerle karşımıza çıkıyordu, bugün aslında onlara önemli bir cevap verdik

Başvuru sürecimiz devam ediyor. Kura süreci tamamlanmadan ihale sürecini tamamladık. Kaynak Türkiye'dir

Başvurularımız biter bitmez kuralarımızı çekmeye başlayacağız. Bunu il il yapacağız

Bugün itibariyle 12.651 konutun ihalesine çıkıldı

Piyasadaki fiyatların yüzde 40 altında satacağız

Başvurularımız biter bitmez kuralarımızı çekmeye başlayacağız. Bunu il il yapacağız

'MUHALEFET YERLİ YERSİZ ELEŞTİRİLERLE KARŞIMIZA ÇIKIYORDU'

İnşaatlarımızla ilgili süreçleri yürütmeye devam ediyoruz. Şu önemliydi, muhalefet bizim projeyi açıkladığımız ilk günden beri yapamazlar, başaramayacaklar, kaynağı nereden bulacaksınız gibi yerli yersiz eleştirilerle karşımıza çıkıyordu. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı projeyi desteklemek sahiplenmek yerine her zaman yaptıkları gibi karalama kampanyası yürüttüler.

SOSYAL KONUT PROJESİNDE ÖDEME PLANI

Vatandaşımız ödeme konusunda müsterih olsun. Bu projede zaten temel haklara her şekilde destek olmaya çalışıyoruz.

KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Başvuru sürecimiz daha bitmedi. 31 Ekim'e konutlarımız, 7 Kasım'a kadar da arsa ve işyerleriyle ilgili başvuru sürecimiz devam ediyor. Bugün itibariyle ihale hazırlığı yapılmış konut sayısı 12 bin 651. Bu ihalelere çıkıldı. Bu rakama baktığınızda projenin yüzde 5'ini daha kura süreci tamamlanmamadan ihale sürecini tamamladık

TOKİ İLE 1 MİLYON 170 BİN KONUT



TOKİ ile 1 milyon 170 bin konut yapmışız ve vatandaşlarımıza teslim etmişiz. 1 milyon 170 bin demek bugün 5 milyon aileye dokunuyorsunuz demek. 5 milyon ailenin ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz demek. Bu hayal değil gerçekleşmiş. Biz bunları gerçekleştirmiş anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim etmişiz. Bize dediler ki Antalya'da ne aceleniz var. Vatandaşın konutlarıyla ilgili bu kadar acele etmeye ne gerek var. Nerede vatandaşımızın milletimizin yararına bir fiilde eylemde bulunsak hemen muhalefetten gelen ses yapamazlar beceremezler.

'20 YILDIR VATANDAŞLARIMIZA NE SÖZ VERDİYSEK TUTTUK'

Bugüne kadar 20 yıldır vatandaşlarımıza ne söz verdiysek tuttuk. Emin olun yerel seçimde ben 81 ili 450'yi aşkın ilçeyi gezmiş bir bakan olarak söylüyorum; gittiğimiz her ilde vatandaşlarımızla STK'larımızla orada şehrin ileri gelenleriyle bir araya geliyoruz. Bizden talepleri oluyor o doğrultuda da biz de hayallerimizi onların desteği ile dualarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu projemiz de (sosyal konut projesi) milletimizin destek ve dualarıyla 2 yılda tamamlayıp vatandaşlarımıza anahtarlarını vereceğiz, o mutluluğu yaşayacağız.

"HEDEFİMİZ 2 YIL İÇERİSİNDE TESLİM ETMEK"

Bizim hedefimiz 2 yıl içerisinde 250 bin sosyal konutun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim etmek. Hızlı hareket etmemiz gerekiyor ki o yüzden kura süreci tamamlanmadan biz vatandaşlarımıza kurayla ilgili süreci sözleşmeyle ilgili başvuru sürecine başlamadan bir yandan da konutların yapımına başladık.

İnşallah önümüzdeki yılın Mart ayına kadar 250 bin konutun kuralarını çekeceğiz. Konut sayısı şu anda 264 bin rakamına geldi. Orada yine şehirlerimizden ilçelerimizden vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda artırdık. 2023'ün Mart ayında bütün kuraları çekeceğiz. 31 Ekim'de başvurular bitiyor.

"KURALARI ÇEKMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Başvurular biter bitmez inşallah kuralarımızı çekmeye başlayacağız. 2023 Mart ayında da il il olarak yapacağız kuralarımızı. 81 ilimizde gelen talep doğrultusunda ki İzmir deprem dönüşümü noktasında bu proje çok önemli. Bir yandan da dönüşüm yapıyoruz. Siz 250 bin konutu 2 yıl içerisinde ihtiyaca talebe göre yerlerini belirleyeceksiniz orada örnek şehircilik modellerini o illere, ilçelere, beldelere götürmek suretiyle de aslında hem bizim medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirciliğin inşasını yapacağız.

"1 MİLYON ARSAMIZI ŞEHİRLERİMİZİN İHTİYACINA GÖRE ŞEKİLLENDİRDİK"

İnşallah bu projeler dalga dalga büyüyecek. Cumhurbaşkanımız açıklarken 500 bin sosyal konut olarak açıkladı. Dolayısıyla 500 bin konutu da önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapacağız. Alt yapılı arsayla alakalı biliyorsunuz 100 bindi ilk açıklandığında gelen talep doğrultusunda bunu 1 milyona çıkardı. Biz de hızlı bir şekilde çalıştık, 81 ilimizde bir milyon konut amaçlı arsayı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Burada arsa projesi toplamda 1 milyon arsamızı şehirlerimizin ihtiyacına göre oradaki kira ve konut fiyatlarındaki artışı da dikkate alarak arazideki çalışmayla yürüme mesafesinde vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını giderebileceği sosyal alanlarla birlikte planladık.