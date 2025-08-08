İSTANBUL 30°C / 22°C
Politika

Bakan Kurum: 11 ili ayağa kaldıracağız dedik ve o güne çok az kaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da Emlak Konut Meydan Projesi alanında yaptığı açıklamada, '11 ili ayağa kaldıracağız dedik ve o güne çok az kaldı. Azmimizden kararlılığımızdan ödün vermeden 7 gün 24 saat çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

8 Ağustos 2025 Cuma 14:30
Bakan Kurum: 11 ili ayağa kaldıracağız dedik ve o güne çok az kaldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da Emlak Konut Meydan Projesi alanında basın açıklaması yaptı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

11 ili ayağa kaldıracağız dedik ve o güne çok az kaldı. Azmimizden kararlılığımızdan ödün vermeden 7 gün 24 saat çalışıyoruz.

Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak için büyük çapa harcıyoruz.

Deprem bölgesine gelmeyen buraya çivi çakmayanlar bu duyguyu asla anlayamazlar. Farklı eleştiriler ve yorumlar yapılabilir. Deprem bölgesinin her metresinde devlet çalışmıştır. Başarısız olmamızı isteyen herkes kaybetmiştir. Bu mutluluğa ortak olamayanlara diyoruz ki ya kabulleneceksiniz ya kabulleneceksiniz. Bu aşamada kimsenin yürüdüğümüzü yolu gölgelemesine müsaade etmeyeceğiz. En son konut en son iş yeri teslim edilene kadar buradan ayrılmayacağız.

Milletimiz kimin taş üstüne taş koyduğunu kimin ürettiğini gayet iyi bilmektedir. Milletimiz rahat olsun 11 ilimiz yolun sonuna kadar açıktır.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • Bakan Kurum
  • adıyaman

