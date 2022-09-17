Bakan Soylu: 16-17 Eylül bu milletin ödediği ilk taksitti

Menderes'in idam edilişinin 61. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da tören düzenlendi. Programda konuşan Bakan Soylu, "Demokrasiyi bize bedava vermediler." dedi.

Merhum Başvekili Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın şehadetlerinin yıl dönümü münasebetiyle Topkapı Anıtmezar'daki anma töreni gerçekleşti.

Programda konuşan Bakan Soylu, "Demokrasiyi bize bedava vermediler. 16-17 Eylül bu milletin ödediği ilk taksitti." dedi. Konuşmasında Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik ilişkilere dikkat çeken soylu "Dünyaya kendimizi kapatmadan dünyayla rekabet eden ama dünyanın mazlumlarını o zalimlerle baş başa bırakmayan bir mücadele ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.