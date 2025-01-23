Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 2025-2029 yıllarını kapsayan "Yargı Reformu Stratejisi Belgesi" tanıtım toplantısı düzenlendi. Programda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sözlerine Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlara şifa dileyerek başladı. Tunç, yaşanan felaketle ilgili soruşturmanın tüm boyutlarıyla büyük bir titizlikle sürdüğünü belirterek, "Her ne suretle olursa olsun böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanların, ihmali ve kusuru bulunanların yargı önünde hesap vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

İnsanlık tarihinin en eski ve en kadim arayışının adalet olduğunu ifade eden Bakan Tunç, "Adalet medeniyetlerin ana sütunu, toplumların vicdanı, insan olmanın özüdür. İnsan, adaletle var olur; adalet erdemiyle yükselir. Bu anlayışla son 23 yıldır ülkemiz her alanda olduğu gibi adalet hizmetlerinde de çok büyük mesafe kat etmiştir. Vesayetçi yargı anlayışı terk edilmiş, yargımız demokratik hukuk devleti ilkelerini esas alan bir yapıya kavuşmuştur" diye konuştu.

"UYAP, E-DURUŞMA VE E-TEBLİGAT GİBİ YARGIDA DİJİTALLEŞME ADIMLARINDA BÜYÜK MESAFE ALINMIŞTIR"

Uzlaştırma ve arabuluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştığını söyleyen Tunç, "UYAP, e-duruşma ve e-tebligat gibi yargıda dijitalleşme adımlarında büyük mesafe alınmıştır. Yargının iş yükünü karşılamak için hâkim-savcı sayısı artırılmış, yeni mahkemeler kurulmuş, insan kaynağını güçlendirmek amacıyla hukuk mesleklerine giriş sınavı ve hâkim-savcı yardımcılığı sistemleri devreye alınmıştır. Modern ceza infaz sistemi dahil olmak üzere pek çok alanda toplumun beklentilerine uygun reformlar gerçekleştirilmiştir. Bugün hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız Yargı Reformu Strateji Belgemizde bu çalışmalarımızı daha da ileriye taşıma kararlılığı içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"REFORM OLMADAN ADALET YAŞAYAMAZ"

Adalet sisteminde reform ihtiyacının toplumun değişen ihtiyaç ve taleplerinden doğduğunu söyleyen Tunç, "Bu talepleri karşılamanın ve sistemi ideal şekilde işletmenin yolu dinamik ve sürekli yenilenen bir yaklaşımı gerektirir. Unutulmamalıdır ki, reform olmadan adalet yaşayamaz. Reform, adaletin nabzıdır, onun diri kalmasını sağlayan yegâne ritimdir. Bugün burada yüksek tensiplerinizle milletimizle paylaşılacak olan Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Stratejisi bu iradenin en somut göstergesidir. Reform belgesiyle çağın gereklerine uygun, daha yenilikçi, daha hızlı, şeffaf ve adil bir yargı sistemini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Belgemiz, 1 yılı aşkın bir süredir geniş katılımlı bir istişare sürecinin ürünü olarak titizlikle hazırlanmıştır" dedi.

"YARGI REFORMU STRATEJİSİ'NDE YASAL DÜZENLEME TALEPLERİNDEN İDARİ UYGULAMALARA VARINCAYA KADAR 264 FAALİYET YER ALMAKTADIR"

Yargı kurumlarından akademisylenlere, sivil toplum kuruluşlarından vatandaşlara kadar binlerce kişinin görüş ve önerilerini değerlendirdiklerini belirten Bakan Tunç, "Böylece toplumun her kesimiyle birlikte inşa ettiğimiz bir vizyon belgesi ortaya koyduk. Tüm bu çalışmaların sonunda hazırladığımız Yargı Reformu Stratejisi'nde yasal düzenleme taleplerinden idari uygulamalara varıncaya kadar 264 faaliyet yer almaktadır. Tüm bu faaliyetleri, kuracağımız izleme ve değerlendirme sistemi üzerinden eylem planlarımızla belli bir takvime bağlı olarak kararlılıkla hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"TEHDİTKÂR SÖYLEMLER HUKUK DEVLETİNDE ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni başarıyla hayata geçirecek olanın fedakârca çalışan hakimiyle, savcısıyla, avukatıyla, adalet personeliyle, bağımsız ve tarafsız yargı teşkilatı olacağını ifade ederek, "Bu özverili ve samimi çalışmalar hepimizin malumuyken, ne yazık ki son günlerde bazı adli soruşturmalar üzerinden yargı mensuplarımızı hedef alan, hukuk devletinde asla yeri olmayan mesnetsiz açıklamalara şahit olmaktayız. Adil yargılanma hakkını zedeleyen, yargı mensuplarını hedef gösteren, yargı süreçlerini etkilemeyi amaçlayan tehditkâr söylemler, hukuk devletinde asla kabul edilemez. Yargı organlarının bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığımızdan ve yargıya yönelik her türlü baskı ve müdahale girişimine karşı gerekli hukuki adımların atılmasından hiç kimse rahatsız olmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Son 23 yılda hukuk devletinin tahkimi, milli iradeyi esas alan, yüksek standartlı bir demokrasinin tesisi için liderliğinizde büyük reformlar yapıldı. 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta darbeci, vesayetçi anlayışın destekçisi olan yargı yerine bugün 15 Temmuz'da milli iradenin yanında yer alan, o gece adliyelere koşarak gözaltı talimatlarını veren, kahramanlıklarıyla gurur duyduğumuz bağımsız ve tarafsız bir yargı teşkilatımız var" ifadelerinde bulundu.

Bakan Tunç şöyle devam etti:

"Vesayet dönemlerine özlem duyanlar bu gerçeklikten rahatsız olsalar da yargımız, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda görevini kararlılıkla yapmaya devam edecektir. Bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında adaletin tecellisi yolunda gece gündüz demeden çalışan tüm yargı mensuplarımıza, adalet çalışanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

Tunç, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.