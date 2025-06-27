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Politika

Bakan Uraloğlu: Türkiye jeostratejik bir güven adası haline geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde 'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda yaptığı açıklamada, 'Bugün Türkiye'yi yalnızca jeopolitik konumuyla tanımlamak yetersiz kalmaktadır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız sayesinde jeostratejik bir güven adası haline gelmiştir.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ27 Haziran 2025 Cuma 15:06 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: Türkiye jeostratejik bir güven adası haline geldi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda konuşuyor

Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Türkiye'yi küresel ticaretin vazgeçilmez merkezi olarak kılmak için değil bölgesel ve uluslararası işbirliklerini kararlılıkla güçlendiriyoruz

Bugün Türkiye'yi yalnızca jeopolitik konumuyla tanımlamak yetersiz kalmaktadır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız sayesinde jeostratejik bir güven adası haline gelmiştir

Havacılıkta dünyanın 353 noktasına uçan merkezi bir ülke konumuna geldik. Denizcilik sektöründe tüm Türk sahipli filomuz 52,7 milyon detveyt ton olan dünyada 11.sıraya yükseldi

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Bakan Uraloğlu
  • Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu

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