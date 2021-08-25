Başkan Erdoğan bir kez daha vurguladı: Türkiye ilave bir yükü kaldıramaz

25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:52 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 20:20

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Gelecek yıl mart ayında düzenlemeyi öngördüğümüz ikinci forumumuzda da sizlerle yeniden buluşmayı ümit ediyoruz. Hem ülkelerinizin saygıdeğer liderleri ve bakanlarını hem de siz temsilcilerini çok daha geniş bir katılımla Antalya'ya bekliyoruz.

Malazgirt milletimizin bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık mevcudiyetinin başlangıç noktasıdır. Malazgirt zaferiyle Anadolu'daki Türk varlığı tescil edilmiş ve burası bir Türk yurdu haline gelmiştir.

Milletimizin yolculuğunu maziden atiye kurulan sağlam bir köprü olarak görüyoruz. İçeride ve dışarıda adımlarımızı atarken maziden aldığımız güç ve ilhamla politikalarımızı belirliyoruz.