İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2021 Çarşamba / 17 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3756
  • EURO
    9,8651
  • ALTIN
    481.957
  • BIST100
    1453.3
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Başkan Erdoğan bir kez daha vurguladı: Türkiye ilave bir yükü kaldıramaz
Politika

Başkan Erdoğan bir kez daha vurguladı: Türkiye ilave bir yükü kaldıramaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz.' dedi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 19:52 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 20:20
ABONE OL

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Gelecek yıl mart ayında düzenlemeyi öngördüğümüz ikinci forumumuzda da sizlerle yeniden buluşmayı ümit ediyoruz. Hem ülkelerinizin saygıdeğer liderleri ve bakanlarını hem de siz temsilcilerini çok daha geniş bir katılımla Antalya'ya bekliyoruz.

Malazgirt milletimizin bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık mevcudiyetinin başlangıç noktasıdır. Malazgirt zaferiyle Anadolu'daki Türk varlığı tescil edilmiş ve burası bir Türk yurdu haline gelmiştir.

Milletimizin yolculuğunu maziden atiye kurulan sağlam bir köprü olarak görüyoruz. İçeride ve dışarıda adımlarımızı atarken maziden aldığımız güç ve ilhamla politikalarımızı belirliyoruz.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.