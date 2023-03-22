Başkan Erdoğan: Bay bay Kemal'i Kandil'e umut veren aday olarak görüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Deprem konutları) Yarın temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim bizleri muvaffak etsin

Vatandaşlarımızın hiçbiri ne deprem bölgesinde ne de dışında çaresiz kalmadı. En önemli gündemimiz deprem olacak, tek derdimiz yaraları sarmak olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin ardından yürütülen soruşturmalarda, 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 302 şüphelinin tutuklandığını bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde kalıcı konutların inşa çalışmaları kapsamında 40 bin 104 afet konutu ile 6 bin 223 köy evinin ihalesinin yapıldığını bildirdi.

(Deprem soruşturmaları) Yakın takipçisi olacağız. Sorumluluklarını yerine getirmeyen, adalet önünde bunun hesabını verecek. Buradan kaçışı yok.

İstanbul'da 5 yıl belediye başkanlığını yaptım. İstanbul'u iyi tanıyorum. Depremin tehdit etmeyeceği hiçbir şehir olamaz.

Deprem felaket tellallığı yapmayı doğru bulmuyorum. İstanbul'un belediye başkanı iken 'İstanbul'a girişi vizeye tabi tutma' diye bir tezim vardı.

Londra'ya giremezseniz. Londra'da belirli kuralları var bu işin. Sebebi trafik. Ben başkanken nüfus 8 milyondu. Şu an da 15 milyonu geçti. İstanbul zannedildiği gibi planlanmadı. Kimse o planları yapmıyor, kimse o planlara uymuyor.



YÜZ YÜZE EĞİTİM

YÖK'e gerekli talimatları verdik. 'Online sistemle biraz devam edelim' diyoruz. KYK yurtlarımız çok işimizi görüyor. Çünkü yurtlarda bir güven var. Yemek her şey orada çıkıyor. Çocuklar için abur cubur da var. Şartlar elverişli olursa hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir. Bunun için depremzedelerimizin huzurlu barınabilecekleri kapasitenin oluşması gerekiyor.

SEÇİM KAMPANYASI NASIL OLACAK?

Alışılmış bir seçim kampanyası düşünmüyoruz. Çünkü ortada bir hüzün var. Müziksiz kampanya süreci yaşayacağız. Bizim bagajımız dolu.

Vatandaşlarımızın kapsını çalarak anlatacağız. Milletimiz 20 yılda samimiyetimizi gördü, inandı. Bu 20 yılda yaptıklarımızı vatandaşa anlatacağız.

Hayali değil gerçekleştirdiklerimizi anlatıyoruz. Biz geldiğimizde 6 bin 100 km yol vardı, biz bunu 29 bin km'ye çıkardık.

Geldiğimizde 26 tane havalimanı vardı. Şimdi bu havalimanı sayısı 58. 'Batı'da ne varsa, Doğu'da da o olacak' dedik. Türkiye 780 bin kilometrekaresiyle vatanımız. 78 üniversitemiz varken, şimdi 208 üniversitemiz var. 'Batı'da üniversite var, Doğu'yu bırak' demedik.

ŞEHİR HASTANELERİ

Gelelim hastanelere. Bizler bay bay Kemal'in SSK'nın genel müdürü olduğu dönemleri biliyoruz. Savaş Ay programında beyefendi gayet iyi anlatılıyordu.

Okmeydanı SSK'ta ölüp, rehine alınanları anlatıyordu. Şimdi orası Prof. Dr. Cemil Taşçı Şehir Hastanesi oldu. Biz yaptık. Nereden nereye. Biz şehir hastanelerinden bahsediyoruz bay bay Kemal 'şehir hastanesi yapmayacağız' diyor.

Bu şehir hastaneleri olmasaydı, biz Kovid'de falan ne yapardık. Eğer biz kovid'i başaralı bir şekilde atlattıysak, şehir hastaneleri sayesinde atlattık.

Şehir hastanelerini büyükşehirlerin tamamına yapacağız. Eğitim araştırma hastanelerimiz her ilde var. Sağlıklı bir ülke olmadıktan sonra bir yere varabilmeniz mümkün değil.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Ulaşımda, tarımda, diplomaside aynı başarı. Diplomasinin en başarılı örneği ise Rusya-Ukrayna. Diğerlerine gitmeye gerek yok. Savaşta arabulucu ülke olarak parmakla gösterilen tek ülke Türkiye.

Tahıl koridoru olayında Türkiye'nin başarısı tüm dünyanın dilinde. Putin yaptığımız görüşmelerde, 'Az gelişmiş Afrika ülkelerine gönderelim' dedi. Ben de dedim ki, 'Siz tahılı gönderin burada una çevirelim ve az gelişmiş ülkelere gönderelim' dedik. Böyle bir mutabakatımız var. 2-3 gün içerisinde Putin'le yine görüşeceğiz.

Gübrede ihtiyaçlar var. Bunu temin edeceğiz. Az gelişmiş ülkelere göndererek onları rahatlatma gayreti içerisinde olacağız. Türkiye'nin sıfır atık konusunda örnek uygulamaları var. Emine Hanım BM'de sunum yapacak.

Bunların hepsi Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermesi açısından önemli. Türkiye'ye yaşattığımız yapısal reformların her birini anlatsak günler sürer. Biz Ayasofya, Karabağ deyince anlayanlarla beraber yol yürüyoruz.

Togg derim anlayanı var, anlamayanı var. Bazısına doğal gaz keşfettik derimi geldiğimiz yeri anlar. Dünya anlıyor da biz de hala anlamayanlar var. Kızılelma diyorum, anlamayanlar var. Kızılelma bir ufuktur.



EMEKLİLERE MÜJDE



En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olacak.