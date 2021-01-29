Başkan Erdoğan'dan fahiş fiyat uyarısı: Çok ağır cezalar sizleri bulabilir

29 Ocak 2021 Cuma 14:13 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 14:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı. Namaz çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bilim Kurulunun açıklamaları benim için önem arz ediyor. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var doğru, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum.



Gerek okullarla alakalı, gerek restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. bu konuda şu anda lokantalarımızı vs biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz.

Bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnaflarımızın gerek sebzede gerek meyvede hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki bir 1 ay içinde biz bu işi çok daha kontrollü yürüteceğiz. Vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Esnafa sesleniyorum. Eğer bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir.

Elon Musk ile bir ziyaretimiz olmuştu. Bizim uzayla ilgili yaptığımız çalışmalarda onlarla müşterek bi çalışma yaptık. Türksat 5'e hazırlanıyoruz. Müşterek neler yapabiliriz bu konuda ben de bir arkadaşımızı görevlendirerek, Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacaklar.

Hayvan Hakları Yasası takvime göre her an Meclis'e gelebilir.