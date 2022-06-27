Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası çok önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları;

Sınır ötesi harekatlarımızla, dost ve kardeş ülkelere verdiğimiz desteklerle, uluslararası platformlarda terörle mücadele ve insani hassasiyet üzerine inşa ettiğimiz ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz.

Bize yöneltilen tenkitler hatalarımızdan değil, Türkiye'nin kendi belirlediği istikamette yürümesinden kaynaklanıyor.

Rusya - Ukrayna savaşı kendi vizyonu olmayan ülkelerin işinin zor olduğunu göstermiştir.

EFES 2022 Tatbikatı dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir program olarak başarıyla icra edilmiştir. Dünyanın terörle mücadele tecrübesi en eski ve en etkin ülkelerinin başında geliyoruz.

SURİYE'NİN KUZEYİNE MUHTEMEL HAREKAT

Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız

Dünyanın terörle mücadelesi, en eski ve en etkin ülkelerinin başında geliyoruz. Türkiye'yi bir yandan terör koridoruyla diğer yandan kışkırtılan ve donatılan kimi ülkeler vasıtasıyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık.

Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı korumaya yönelik gereken tüm adımları atmaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz.

2053 VİZYONU

Siyasi, ekonomik ve askeri tüm kabiliyetlerimizi, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek ve 2053 vizyonumuzu hayata geçirmek için kullanmayı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Pek çok farklı coğrafyada, hem ülkemizin çıkarlarını savunmak, hem dost ve kardeşlerimize destek olmak için yürüttüğümüz faaliyetlere devam ediyoruz.

MARMARİS YANGINI

(Marmaris yangını) Sabotaj nedeniyle çıkan yangın sonrasında zarar gören 5 bin 142 hektar alan fidan dikilmek suretiyle yeniden ihya edilecektir

NATO ZİRVESİ

Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız.

(NATO Zirvesi) PKK/YPG, FETÖ gibi terör örgütleri konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımıza belgelerle, bilgilerle, görüntülerle ifade edeceğiz.

KARADENİZ GAZI

Karadeniz'deki rezerv miktarı ülkemiz için büyük bir umut ve moral kaynağı oldu. Yeni kaynaklar bulmak için Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj kesintisiz sürecek.

ADANA'DA PETROL KEŞFİ

Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.

2023'ün şubat, mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim

Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir

Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir

Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek

"CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ" AÇIKLAMASI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çağrıda bulunmak istiyorum; ek bütçenin Genel Kurul'daki görüşmelerinde "Cumhurbaşkanı Ödeneği" ile ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum.

BAYRAM TATİL KAÇ GÜN OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı.