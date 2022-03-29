Türkiye ile Özbekistan arasında imzalar atıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 yıl hedef koyduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Kök Saray'da anlaşmaların imza töreni sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, 4 yıl aradan sonra tekrar ata yurtlarını ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını dile getirerek, Mirziyoyev'e samimi misafirperverliği ve ev sahipliği için teşekkür etti.

Geçen hafta kutlanılan Nevruz Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, cumartesi günü kavuşulacak Ramazan-ı Şerif'in de ülkelere, Türk dünyasına ve İslam alemine rahmet, bereket ve huzur getirmesini diledi.

Erdoğan, bu yıl Türkiye-Özbekistan olarak diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü idrak ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz açısından anlamı büyük bir senede Özbekistan'ı ziyaret etmek bizim için ayrıca önemlidir. Özbekistan'ın kıymetli kardeşim Sayın Mirziyoyev'in dirayetli liderliğinde kaydettiği ilerleme takdire şayandır. 'Yengi Özbekistan' şiarıyla başlatılan reform sürecini biz de canıgönülden destekliyoruz. Malumunuz Türkiye, Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan, Özbekistan'da ilk büyükelçilik açan ülkedir. Özbekistan'da ilk başkonsolosluk açan ülke de Türkiye'dir. Semerkant Başkonsolosluğumuz bir yıldır Özbek kardeşlerimize ve vatandaşlarına hizmet veriyor. İlişkilerimizin temelinde çok güçlü ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız bulunuyor. Öyle ki bir asır önce milletimiz Anadolu'da kadını, erkeği ile İstiklal Harbi'ni verirken, Özbek kardeşlerimiz de burada bizim için dualar ediyor, kahramanlık şiirleri yazıyordu. Merhum Abdülhamid Süleyman Çolpan, yüreğinden kopan tufanı dizelere döküyor, Anadolu kışlağının muzaffer ordularını şöyle selamlıyordu; 'Ey İnönü, ey Sakarya, ey İstiklal erleri / Milli Misak alınıncaya dek durmadan ileri.' Evet işte böyle sağlam ve samimi kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Özbekistan'la ilişkilerimizi her alanda daha da ilerletmenin gayreti içindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, az önce başarıyla tamamladıkları Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısını maziden atiye uzanan yolculuklarında yeni bir adım olarak gördüklerini ifade ederek, "Görüşmelerimiz neticesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 72'ye yakın bir artışla 3.6 milyar doları aştı. En kısa sürede ki bir yıl hedef koyduk, '5 milyar dolar hedefini yakalayacağız' diyoruz. Ardından bununla kalmayacak, bilahare atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız." diye konuştu.

Bunun için de bu toplantıyı iki senede bir değil, senede bir yapmak suretiyle bütün bu adımları yakın takibe almak istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması sayesinde hedeflerimize daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum ve bugün 10 anlaşma imzalandı. Bu 10 anlaşmanın imzalanması demek, Türkiye-Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir." dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in açıklamaları

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, son 5 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen yeni bir düzeye ulaştığını belirterek "İkili ilişkileri yeni düzeye, geniş kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine yükseltme konusunda anlaştık." dedi.

Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı öncesinde konuşan Mirziyoyev, Türk heyetine hitaben "Ata yurdunuza hoş geldiniz." dedi.

Mirziyoyev, Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Taşkent'te büyükelçilik açan ülke olmasına özel önem verdiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle kurulan Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin ikili ilişkilerde yeni sayfa açtığını anlatan Mirziyoyev, Konsey'in ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağladığını belirtti. Mirziyoyev, "Özbekistan, böylesi bir diyaloğu sadece Türkiye ile kurmuş bulunuyor ve bu, ülkeler arasındaki yüksek düzeyli güven ve karşılıklı saygının yüksek bir göstergesidir." dedi.

Son 5 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen yeni bir düzeye ulaştığını belirten Mirziyoyev, halklar arasındaki kardeşlik ilişkilerinin giderek pekiştiğini ve bu dönemde karşılıklı ziyaretler ve görüşmelerin arttığını aktardı. Mirziyoyev, ikili ticaret hacminin geçen dönemde yaklaşık 2 kat, Türk yatırımlarının hacminin 70 kat, ortak şirketler sayısının 5 kat arttığını vurguladı. Ülkede Türk şirketlerinin hayata geçirdiği projelerin sayısının da belirgin ölçüde arttığına işaret eden Mirziyoyev, şunları söyledi:

"Baş başa görüşmede tüm konularda görüşlerimizin aynı olduğu ve geleceğe sağlam bir altyapı oluşturduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Bir de ikili ilişkileri yeni düzeye, geniş kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine yükseltme konusunda anlaştık. Bundan sonra konseyin faaliyetini daha da arttırılması konusunda mutabık kaldık. Yüksek düzeyde elde edilen tüm uzlaşmaların zamanında ve tam olarak hayata geçirilmesi konusunda fikirlerimizin aynı ve benzer olduğunu bir kez daha teyit ettik."

Mirziyoyev, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı'nın tarihi bir zirve olduğunu vurgulayarak "Bu yıl teşkilatın Özbekistan'da yapılacak ilk zirvesini sizlerle yüksek düzeyde organize edeceğiz diye umut ediyorum." diye konuştu.

5 yıl önce ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaştırılmasını planladıklarını ifade eden Mirziyoyev, bugün imzalanacak tercihli ticaret anlaşmasının bu çabalar için büyük kapılar açacağını dile getirdi.

Mirziyoyev, ülkeler arasındaki karayolları ve taşımacılığın arttırılması, bölgesel ulaşım koridorlarının imkanlarından tam olarak istifade edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin önde gelen şirketleriyle enerji, tarım, tekstil, inşaat, eczacılık, jeoloji ve diğer alanlarda ortak projelerin arttırılmasının da bu hedeflere hizmet edeceğini bildiren Mirziyoyev, "Türkiye'nin ekonomik reformlarımıza sağladığı katkısı ile tüm alanlardaki faal desteğine yüksek değer veriyoruz. Özbekistan'da farklı alanlardaki dönüşüm ve modernizasyon sürecinde Türk uzmanlar etkin bir şekilde destek sağlıyor." diye konuştu.

Mirziyoyev, Türkiye ile kamu özel ortaklık mekanizmasının hayata geçirilmesi konusunda özel program kabul edeceklerini, ayrıca dijitalleştirme, inşaat, inovasyon, sağlık, istihdam, tekstil ve diğer önemli alanların hızla geliştirilmesi amacıyla Türk uzmanları davet etmeyi planladıklarını kaydetti.