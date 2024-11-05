Başkan Erdoğan: Türkiye-Kırgızistan kardeşliği her geçen gün güçleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ndeki açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ata yurdumuzda sizlere hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm öğrencilerimize ve hocalarımıza başarılar diliyorum. İki ülkenin kardeşliği her geçen gün büyüyor. Bu kardeşliği ve iş birliğini ileri taşımak için kararlı adımlar atıyoruz.

Eğitim öğretimde Kırgız gençlerinin daha aydınlık gelecek kurmaları için Türkiye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk Kırgız Anadolu Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesini eğitime açmıştık. 2022'de Maarif Vakfı Okulu ile Kırgızistan'da eğitime verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ettik.

"TÜRKİYE BURSLARI İLE BİNLERCE KIRGIZ ÖĞRENCİYE TÜRKİYE'DE EĞİTİM FIRSATI SUNDUK"

Türkiye Maarif Okulu'muzda 1500 öğrenciye ulaştık. Manas Üniversitesi'nde 7500 öğrenci eğitim görüyor. Türkiye bursları ile binlerce Kırgız öğrenciye Türkiye'de eğitim fırsatı sunduk. Öğrencilerimizin beşeri sermayesinin yükselmesi için katkıda bulunduk.

Esas olan en büyük miras olan insana yatırım yapmaktır. Aslolan Cengiz Aytmatov gibi mümtaz isimler yetiştirmektir. Üniverstie tarafından desteklenmeyen bir ekonomi politkası eksik kalır. Manas Üniversitesi'nin ecdadımızın tarihteki başarısından ilham alarak hayat geçirdik. Üniversitemizden 13 bin 200 öğrenci mezun oldu. Üniversitemiz kuruluş misyonunu hakkıyla ifa ediyor.

Manas'tan önümüzdeki dönemde daha nitelikli projeler, daha büyük başarılar bekliyorum. Kökleri ile bağı zayıflamış hatta kopma noktasına gelmiş ağaçların kuruyup devrilmesi mukadderdir. Köksüz insanlar da ağaçlar gibi istikametini kaybeder. Medeniyet değerleriniz ile inancınız ile, aileniz ile, idealleriniz ile bağlarınızı asla koparmayın.