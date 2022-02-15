Başkan Erdoğan: Türkiye-BEA ilişkisinde yeni bir dönemi başlattık

15 Şubat 2022 Salı 10:34 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 11:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'de BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

13 anlaşmayı imzalamış olduk. BAE, Körfez bölgesindeki önemli iş ortağımızdır.

Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar, Türk ekonomisinin gücünü, 20 yılda yapılanları açıkça göstermiştir. Salgın sürecini suhuletle yönettik. Küresel ekonominin küçüldüğü dönemde biz ekonomimizi büyüttük.

Türkiye-BEA ilişkisinde yeni bir dönemi başlattık. Ortak hedefimiz, ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımak.

BAE, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağıdır. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek iradeye sahibiz.

Geçen sene rekor ihracat ve 500 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmini yakaladık. Dünyada dengeleri alt üst eden salgın, bizim gibi ülkelerin karşısında yeni pencereler açmıştır. Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi giderek artıyor. Firmalar üllkemize yönelik yatırımlarını genişletmekteler. Uluslararası doğrudan yatırım alan 2. ülke olmamız, Türkiye'ye olan güveni göstermektedir.

Altyapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarımız, uluslarasrası yatırımcılara ilave fırsatlar sunuyor. Denizbank ve Yarımca Limanı gibi başarılı örnekler hepinizin malumudur.

Liderlerin görevi, ticaretten savunmaya, turizmden ulaştırmaya kadar, zemini tesis etmektir. Ticaret bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, diğer kurumlarımız, yatırım projelerinde sizlere her türlü desteği vermeye hazırdır.