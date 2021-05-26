Başkan Erdoğan duyurdu: Haziran ayında normalleşmeyi hedefliyoruz

26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:06 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz.

"G20 İÇERİSİNDE EN YÜKSEK BÜYÜYEN ÜLKE OLDUK"



Yüzde 1,8'lik oranla Çin'in ardından G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk. 2021 yılının ilk dört ayında ihracatımız, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu.

Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye'ye olan yatırım talebinde ciddi bir artış gözlemliyoruz.

"BİDEN İLE GÖRÜŞMEMİZİN YENİ DÖNEMİN HABERCİSİ OLACAĞINA İNANIYORUM"



ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkarlara ve değerlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz.

Üç kıtanın kalbi konumundaki Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getireceğimize inanıyorum. Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum.

"TÜRKİYE MENŞELİ İHRAÇ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMLERİ BİZE YAKIŞMIYOR"



Çelik ve alüminyum sektöründeki ilave tarifeler, Türkiye'nin genelleştirilmiş tercihler sistemi dışında bırakılması, Türkiye menşeli ihraç ürünlerine yönelik anti-damping önlemleri gibi adımlar bize yakışmıyor. Bu konularda ABD'den daha yapıcı hareket etmesini bekliyoruz.

Teşvik sistemimizi sadeleştirerek, yatırımcıların teşviklerden daha kolay yararlanmasını sağlayacağız. Ülkemizin teknolojik dönüşümünü hızlandıracak, istihdam oluşturacak ve cari dengemize pozitif katkı sağlayacak projelere özel önem veriyoruz.