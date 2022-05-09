CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alım gücünü iyileştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünyanın ve bölgemizin savaşların, çatışmaların, siyasi ve ekonomik krizin kıskacından geçtiği şu dönemde, Türkiye rotasından şaşmadan hedefine ilerliyor.

Diğer ülkelerden farklı olarak biz, geçtiğimiz 20 yılda inşa ettiğimiz altyapı ile 2023 hedefleri ve 2053 vizyonuyla sembolleştirdiğimiz yol haritamıza bağlı kalmayı başardık.

Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaları Türkiye'nin en az kayıpla geride bırakması birilerinde rahatsızlığa yol açıyor.

Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz

Haziran ayı itibarıyla başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla insanımızı sahipsiz bırakmayacağız

Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçuyla ilgili cezaları yeniden düzenliyoruz. Bu tür suçlara verilen cezaları caydırıcılık temelinde yükseltiyoruz.

Enerji fiyatlarında 10 kata varan artışlar, ürün maliyetlerinde ciddi artışlara yol açıyor. Bununla birlikte bazı ürünlerdeki artışlar, ne enerji, ne döviz kuruyla izah edilecek seviyelerdedir. Açgözlülükten, fırsatçılıktan kaynaklanan fiyat artışları hukuk değil, ahlak meselesidir.

Denetimleri sıkılaştırdık. Stokçuluk ve fiyatları etkilemeyle ilgili cezaları da yeniden düzenliyoruz. Ayrıca üretim maliyetlerini dengeleyerek fiyatları istikrara kavuşturmak üzere hazırlıklar yapıyoruz.

Sabırla, azimle, inançla yürüdüğümüz bu yolun sonu, ülkemizin refahına, milletimizin huzuruna çıkmaktadır. Yeter ki kendimize güvenerek umudumuzu canlı tutarak hedeflerimizi büyüterek daha çok çalışalım, daha çok üretelim. İşte o zaman aydınlık bir geleceğin bizi beklediğini göreceğiz.

Siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemize, ülke yönetimindeki 30 yıla yaklaşan yönetimimize güveniyoruz. Yalanlarla, iftiralarla dışarıdan yazılmış senaryolarla Türkiye'yi yönlendirme devri artık bitmiştir.

Ülkemizde 1 milyon üzerindeki konutla vatandaşlarımızı uygun şartlarla ev sahibi yapmıştık. Son dönemde küresel ekonomide ham madde fiyatlarında görülen fahiş yükselişlerle konut satışlarında azalmalar yaşandı. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paket getiriyoruz.

Tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 konut kredisi sağlıyoruz. 1. ve 2. elleri kapsıyor. İnşaat sektörü, Mayıs itibariyle %40'ı tamamlanmış inşaat projelerinin tamamlanması için 20 milyar TL'lik kaynak ayırdık.

Böylece inşaat alindeki projeler hızla tamamlanarak kısa vade içerisinde konut arzının artmasını ve fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz. TOKİ'nin projelerine de hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ'ye 30 milyar TL'lik destek sağlayacağız. TOKİ'nin projelerine de hız veriyoruz.

Düşük gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik projeler için TOKİ'ye 30 milyar TL'lik destek sağlayacağız. Rezerv alanlarla yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlarda 5 yıl süreyle satış tabine tutulacaktır. Kentsel dönüşüm çalışmaları konut arzını artırmak için vereceğimiz diğer bir alandır.

Vatandaşlarımızı hızlı güvenli ve ekonomik şekilde konut sahibi yapmayı amaçlayan bu destek ve konut adımlarının hayırlı olmasını diliyoruz.