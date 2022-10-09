CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Truva atlarının oyunlarına gelmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kuruluşundan bugüne kadar vakfımızın faaliyetlerinde emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün TÜGVA 81 ildeki temsilcilikleri ile bünyesinde 41 yurt ile, 300 bini aşkın üyesiyle ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline gelmiştir.

Vakfımızın burslarıyla, eğitim öğretim çalışmalarıyla, kültür sanat faaliyetleriyle gençlerimizin hayatlarında verdiği faaliyetleri takdirle takip ediyorum. HZ. Mevlana sorar; kişinin değeri nedir? Sonra kendisi cevaplar: Aradığı şeydir. Sizler ilimden sanata kadar her alanda ne aradığınızı bildiğiniz için değerlisiniz.

Gençler, aradığımız şey Hz. Adem'den bugüne insanlığın iman ve hikmet ocağında şekillenmiş tüm birikimdir.

Aradığımız şey milletimizin Malazgirt'ten bugüne coğrafyamıza ilmik ilmik okuduğu tüm değerlerimizdir. Artık gerisini sen kıyas et. Bu söze uygun şekilde günlerce konuşsak, bitiremeyeceğimiz asıl meramımı sizlere aktarabildiğime inanıyorum.

Türkiye istikbali uğruna cephelerde feda etmişti. Yıllarca birilerinin kirli siyasetinde bu ülkenin nice genci araç olarak kullanıldı. Siyasi parti tabelasına gizlenmiş, bölücü örgütün ele başlarına, sinsi emellerine kurban ettiler. Bunun için sorumluluk üstlendiğimiz her yerde attığımız adımları gençlerimizle planladık, hayata geçirdik.

Terör örgütleri fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemediklerini görenler elbette TÜGVA'ya saldırmaya devam edeceklerdir. Ne diyorlar? Gençlik olarak çok güçlüymüşler. Ne alaka? İşte gençlik burada

Türkiye'nin en kıymetli hazinesi olan gençliğinin bir kısmını, küresel güç baronlarının emperyalist hezeyanlarına kurban verdiğimiz dönemlerin acıları, hala yüreğimizde tazedir

Yıllarca birilerinin kirli siyasetinde bu ülkenin daha ömrünün baharındaki nice genci araç olarak kullanıldı, tıpkı bir bozuk para gibi harcandı

Medeniyetimizin bize çizdiği sınırlar, onlar gibi olmamıza asla izin vermez. Bu toprakların evlatlarıysak, barbar, zalim, bencil olamayız. Biz kurtuluşu Allah'ın ipine sarılmakta görenler olarak, asırlardır içimize yerleştirilen truva atlarının oyunlarına gelemeyiz. Ecdadımız bu şekilde, 3 kıta, 7 iklimde, barışın adaletin, huzurun bayrağını dalgalandırmıştır.