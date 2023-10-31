Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail devlet aklını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Cumhuriyetimizin 100. yaşına ulaşmanın sevinicini yaşadığımız bu tarihi günlerde sizlerle birlikte ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarımızı ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Gerek telefonla arayarak, gerekse mesaj göndererek 100. yıl heyecanımızı paylaşan dost ülkelerin liderlerine şükranlarımı sunuyorum.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü manasına uygun olarak 85 milyonla hep birlikte kutladık. Dünyanın ilk SİHA gemisi vasfını taşıyan donanmamızın ana gemisi TCG Anadolu ve beraberindeki savaş gemilerimiz bizleri gururlandırdı."

"Geçit törenimiz donanmamızın gücünü göstermesinin yanında önemli stratejik mesajlarda içeriyordu. Bazı gerçekleri tekrar hatırlattık.

Vatanımızı canımız pahasına koruyacağımızı, istikbalimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı, mabetlerimize namahrem eli değdirmeyeceğimizi, ay yıldızlı bayrağımızı indirmeyeceğimizi, bağımsızlığa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha 85 milyonla tüm dünyaya ilan ettik. Bizim hiçbir ülkenin egemenliğinde, toprağında işimiz yok.

"Biz sadece ecdadın rehberliğinde vatanımızı korumaya çalışıyoruz. Bizim için tercih değil, mecburiyettir. Başta Savunma Sanayii olmak üzere Türkiye her alanda kendini geliştirmek zorundadır. Mevcut vatan topraklarını bile bize çok göreceklerini gayet iyi biliyoruz. Hiç kimseye düşmanlık etmeden ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz."



"El ele, gönül gönüle vererek Türkiye Yüzyılını kucaklaşmanın, büyümenin, kalkınmanın ve barışın yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum."

"Cumhuriyeti tapulu mülkü gibi görenlere, bu tarihi yıl dönümünün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik."

"Milleti dışlayan, milletin olmadığı soğuk törenler yerine Cumhuriyetimizi ruhuna uygun şekilde, halkımızla omuz omuza kutladık."

"Avrupa ve Amerika'nın koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetimi tam 25 gündür tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor."

"İsrail hiçbir hak, hukuk ve insani değer tanımıyor."

"Savaşta bile hastanelere dokunulmaz."

"Faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için çalışıyoruz."

"Mazlum ve masumların hakkını her platformda savunacağız."

"İsrail'in doğrudan sivillere yönelik saldırıları sonucunda bugüne kadar çoğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere 8 bin 500 Filistinli şehit edildi."

"Devlet aklını tamamen yitirdiği görülen ve örgüt gibi davranan İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz."

"Uluslararası Barış Konferansı'nın uygu olacağı kanaatindeyiz."

"Bölgedeki aktörlerle yeni bir güvenlik mekanizması kurulmalı."

"İsrail'in katliamlarına ses çıkarmayan tatlı su hak savunucularından insanlığa da dünyaya da hiçbir hayır gelmez."

"Bundan sonra da dik ve kararlı duruşumuzu muhafaza edeceğiz."

"Pazar günkü tablo Gazi Mustafa Kemal'in de muradını yansıtmıştır, "Çevresindeki kimi şahısları Gazi Mustafa Kemal bakınız nasıl uyarıyor, "Beni övme sözlerini bırakınız. Gelecek için neler yapacağız onları söyleyin."

Cumhuriyeti sahiplenmek, övgü yarışına girmekle olmak. Ülkenin geleceğine ufuk çizmekle olur. Millete efendilik taslayanlar değil, 85 milyonun tamamına hizmetkarlık yapanlardır.

Türkiye'yi ayağına vurulan prangalarından biz kurtardık. Bizim dönemimize kadar Türkiye'nin en büyük sorunu istismarcılar olmuştur. Gardırop Atatürkçüleri yıllarca ülkeye zarar vermişlerdir. Gazi'nin vefatından sonra milleti yıllarca inim inim inletenler işte bunlardır. Yıllarca milletin önünden sandığı kaçıranlar bunlardır.

Rahmetli Menderes'ten merhum Özal'a kadar Türkiye sevdasıyla çalışanlara hayatı zindan edenler bunlardır. Her 10 yılda bir milli iradeye darbe vuranlar bunlardır. Kadınların sadece okuma hakkını değil, kamuda çalışma ve seçilme hakkını da gasp edenler yine bunlardır. Cumhuriyet mitingleri adı altında darbe çığırtkanlığı yapanlar bunlardır. Oy için depremzedelerimize hakaret edenler yine bunlardır.

Millet ve milli iradeyle barışmak istemeyen bu çevreler bugün de farklı nedenlerle içlerindeki pisliği kusmaya devam ediyor. Cumhuriyet kutlamalarına nefret söylemi bulaştıran bu güruha hiçbir zaman prim vermeyeceğiz."

"Türkiye Cumhuriyeti, daha önce hiç olmadığı kadar güçlüdür ve güvendedir. Bu hayali gerçeğe dönüştürmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Pazar günü itibariyle girdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmayı hedefliyoruz. Daha fazla demokrasi, güvenlik, kardeşlik, refah, huzur ve kalkınma için 85 milyonun tamamını Türkiye Yüzyılı'nın inşasına destek olmaya davet ediyorum.

Biz birlikte Türkiye'yiz. Biz tarihi şanlı zaferlerle dolu kahramanların torunlarıyız. Bize yakışan bir duvarın tuğlaları gibi bir durmaktır. Görüş farklılıklarına rağmen Türkiye Yüzyılı öyküsünde birleşen herkese teşekkür ediyorum."

2024'TE KREDİ VE BURSLAR ARTIYOR



"2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkartacağız."

"Deprem bölgesindeki KOBİ'lere KOSGEB vasıtasıyla yeni kredi paketini devreye alıyoruz. İşletme başına 200-750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız."