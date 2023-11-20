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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

20 Kasım 2023 Pazartesi 18:55 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Millilerimiz 72 yıl sonra gelen 3-2'lik skorla hepimize tarifsiz bir gurur yaşattılar. Millilerimizin başarı çıtasını yukarı taşıyarak, Avrupa Şampiyonası'nda bize yeni zaferler tattıracağına inanıyorum.

KKTC'NİN ANAYASAL İSMİYLE TEŞKİLATA GÖZLEMCİ ÜYE OLMASI TARİHİ BİR ADIMDI

Son Kabine Toplantımızdan bu yana birçok etkinliğe görüşmeye iştirak ettik. Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'nde dayanışmamızı perçinledik. Hem üye sayısı, hem işbirliği alanı açısından kat ettiği mesafeden memnuniyet duyuyoruz. KKTC'nin anayasal ismiyle teşkilata gözlemci üye olması tarihi bir adımdı. Türk dünyasının Kıbrıs'a olan desteğini ortaya koymuştuk.

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