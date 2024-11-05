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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da net mesaj: Terörle mücadelemiz sürecek

Kırgızistan'da 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin süreceğine de inanıyorum. Bugün imzalayacağımız güvenlik işbirliği anlaşması suretiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmek arzusundayız.' dedi.

5 Kasım 2024 Salı 09:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da net mesaj: Terörle mücadelemiz sürecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli kardeşim, birazdan stratejik ortaklığımızı kapsamlı ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacağız. Görüşmemizde ikili ticaret hedefi 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldık. En fazla resmi kalkınma desteği sunan ülkeler başında geliyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

TİKA, binin üzerindeki projeyi hayata geçirdi. Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastaneleri bu projededir. Hastaneye ismimin verilmesi beni onurlandırmıştır. FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelemizin süreceğine inanıyorum. Eğitim iş birliği müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Manas Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmesinden memnunum.

Türkiye-Kırgızistan ticari ilişkilerini daha da artıracağız.

İŞGALCİ İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail'in şimdi de Lübnan'a saldırıları, uluslararası sistemi tehdit ediyor. Türk devletleri Zirvesi'nde acil ateşkes çağrısında bulunmuştuk. Filistin meselesinin çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz önemlidir. İsrail'e baskının artırılması için BM dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın desteği için teşekkür ederim.

İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için Kırgızistan'ın sağladığı destek için teşekkür ederim.

Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil şekilde çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemlidir.

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