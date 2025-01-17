CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin hukuku çiğneme hakkı yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Konyalı kardeşlerim, kıymetli dava arkadaşlarım sizleri sevgi ile, saygı ile selamlıyorum. Konya olarak, Türkiye olarak insanlığa yardımda, cömertlikte akarsu gibi olacağız. Şefkat ve merhamette güneş gibi olacağız, insanların kusurunu değil hikmet arayacağız.

Ayıp örtmekte gece gibi olacağız. Kimseye üstten bakmayacağız. Tevazuda toprak gibi olacağız. Hem olduğumuz gibi görüneceğiz hem de göründüğümüz gibi olacağız. Hz. Mevlana'nın bu nasihatlerine dünyanın bugün çok ihtiyacı var.

Yaşanabilir bir dünyanın adeta manifestosudur bunlar. Konya, yaprakları dökülmeyen bir ağaçtır. Merhamet ocağı olan Konya gönüllerin birleştiği bir kenttir. Hz. piri rahmetle şükranla yad ediyorum.

Teşkilatımıza emek veren ve aramızda bulunmayan kardeşlerime rabbimden rahmet diliyorum. Nöbeti devreden arkadaşlarıma teşekkür ediyor, devralanlara başarılar diliyorum.

AK Parti kongrelerimiz milletimizin büyük teveccühü ile, coşkuları ile sürüyor. Şubat'ın ilk haftasında bu süreci tamamlayıp ardından büyük kongremizle önümüzdeki zorlu döneme hazırlanmaya başlayacağız. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır.

Kırmızı kart oyunuyla kendi akıllarınca halkın seviyesine indiklerini sananlara rahmetli bir yazarın deyimiyle diyorum ki; 'Halkın seviyesine inilmez, halkın seviyesine çıkılır'

Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, mahkemelerin görevlerini engelleyerek, bağırarak, yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Sürekli ona buna saldırmaktan artık vazgeçin. Biz buradayız. Gelin milletin önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim. Sayın Özel yanındaki şahıslara baksın.