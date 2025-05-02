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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan rakam verdi: Yeni bir rekor kırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, 'Gabar'daki çalışmalarla birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz 2025 mart sonu itibarıyla 135 bin varili aşarak, rekor kırdı. Bugüne kadar Gabar'da toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti' ifadelerini kullandı.

2 Mayıs 2025 Cuma 14:47 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor

Türkiye doğal kaynakları ve rezervlere yakınlığı ile stratejik bir yere sahip. Enerji güvenliği tüm dünyayı yakından ilgilendiren meseledir. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı haline getirmek için önemli atılımlar yaptık. Maden politikalarımızın hedefi bellidir. Enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak ve keşiflerle bu manada şeytanın bacağını kırdık. Bu başarıları yeni aşamaya taşıyoruz. Petrol ve doğal gaza aramada küresel aktör haline geleceğiz. Yeni iş birliklerine imza atacağız.

YENİ BİR REKOR KIRDIK

Gabar'da petrol üretimimiz 81 bin varili geçti. Bugünü kadar toplam değeri 2 milyar doları bulan 26 milyon varil üretim gerçekleştirdik. 540 bin km uzunluğunda yeni yollar inşa edildi. Saha genişletme faaliyetlerimizi 3 binden fazla personelle devam ettiriyoruz. 100 bin varil petrol üretimine kısa sürede ulaşacağız.

Türkiye geneli petrol üretimimiz 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı. Cumhur ittifakı olarak terörsüz Türkiye çalışmalarında arzu edilen netice ile bambaşka bir hikaye yazacağız. Terör gölgesinin bölgemizin üzerinden kalkması ile enerjide de hedeflerimize ilerleyeceğiz.

Yurt dışındaki petrol sahalarımızda da 40 bin varillik üretimimizi sürdürüyoruz. 12 kuyuda 9.5 milyon metreküp gaz üretiyoruz.

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