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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Terörsüz Türkiye'' mesajı: Yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 'Bölücü örgütün 'kendini fesih ve silahları teslim' kararı aldığını açıklamasıyla, 'Terörsüz Türkiye' çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız' ifadelerini kullandı.

14 Mayıs 2025 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

14 Mayıs 1950 ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür. Halkımız 'Yeter, söz milletindir' diyerek Menderes ve arkadaşlarını tek başına iktidara taşıdı.

Ülkemiz yol ile traktör ile, milletimiz hizmet ile 14 Mayıs 1950'den itibaren tanışmıştır. Her ne kadar daha sonraki yıllarda demokrasimiz darbelerle hırpalanmış olsa da milletimiz iradesine sahip çıkarak demokrasi bayrağını hep yükseltmiştir.

Rahmetli Menderes CHP yönetiminin tahriklerine rağmen 10 yıl boyunca Türkiye'ye büyük hizmetler yapmıştır.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN KENDİNİ FESHİ

Bölücü örgütün kendini feshini açıklamasıyla 'Terörsüz Türkiye'de yeni bir safha geçmiş bulunmaktayız. Bu safha birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, aynı ortak geleceğe doğru yürüyüşümüzü geliştirme safhasıdır.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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