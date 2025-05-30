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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müslüman ülkelere çağrı: İş birliğini en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, 'İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, yatırım, finans ve iş birliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

30 Mayıs 2025 Cuma 15:13 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbulumuz'da 3 kıtanın kavşak noktasında 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi münasebeti ile sizleri ağırlamaktan onur duyuyorum.

Özellikle yurt dışından şehrimize teşrif eden misafirlerimizi bu kadim şehri bütün yönleri ile yaşamalarını temenni ediyorum. Ülkenizdeki kardeşlerinize selam götürmenizi istihram ediyorum.

İslami finansın kurucularından Şeyh Salih Abdullah Kamil'i bugün rahmetle anıyorum. Abdullah Salih Kamil kardeşimi de burada tebrik ediyorum.

Müslümanlar olarak dünya nüfusunun yüzde 25'ini oluşturuyoruz. Ancak İslami finans 2,5 trilyon dolar seviyesinde. İslam Organizasyonu Teşkilatı üyelerinin dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 11 düzeyinde.

İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, yatırım finans ve iş birliği imkanını ne üst düzeye çıkarmalıyız. İslam ekonomisi için stratejiler amacı ile düzenlenen zirvemizde yapılan tartışmaların çok faydalı olduğuna inanıyorum. 3 gün sürecek zirvede birbirinden değerli isimler yer alacak.

  • İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Başkan Erdoğan

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