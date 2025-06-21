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Politika

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Yeni bir Skykes-Picot'a izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada işgalci İsrail'in saldırıları hakkında, 'Türkiye olarak bölgemizde sınırları kanla çizilecek yeni bir Skykes-Picot'a izin vermeyeceğiz. ' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ21 Haziran 2025 Cumartesi 12:15 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı"nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İslam dünyasının siz kıymetli temsilcileriyle İstanbul'da bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Alacağınız kararların İslam ümmeti ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Fevkalade kritik bir dönemde gerçekleştirdiğiniz toplantının etkileri inşallah tün dünyada hissedilecektir. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.

Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin acısını acımız hüznünü hüznümüz biliyoruz.

Zafer mutlaka inananların olacaktır. Barış konuşacağımız güzel günleri göreceğimize ben yürekten inanıyorum. Son 2 yıldır İsrail'in yıkım ve katliam politikalarıyla giderek daha fazla yüzleşiyoruz. İsrail bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor.

"İSRAİL'İN SALDIRILARININ TANIM VE TARİFİ HAYDUTLUKTUR"

Camileri, kiliseleri, okulları bombaladılar. Yardım sırası bekleyen insanları hunharca katlettiler. Gazze'de yaşayan 2 milyon kardeşimiz tam 21 aydır hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail, Lübnan'ı Yemen'i ve Suriye'yi de hedef aldı. Suriye'de de kargaşa çıkarmaya çalıştı. İsrail'in devlet terörüne şimdi de komşumuz İran maruz kalıyor.

İsrail'in İran'a karşı saldırılarını en güçlü şekilde telin ediyorum. İran halkının bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz. İsrail'in saldırılarının tanım ve tarifi haydutluktur.

Netanyahu hükümeti 13 Haziran'daki saldırılarıyla müzakere sürecini baltalamayı hedeflemiştir. İsrail, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devletiyle yan yana barış içinde yaşamak yerine savaşı tüm bölgeye yaymaya çalışıyor.

Türkiye olarak bölgemizde sınırları kanla çizilecek yeni bir Skykes-Picot'a izin vermeyeceğiz

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