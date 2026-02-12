CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Muhalefetin şiddet, hakaret, tahrik dozu giderek artan propagandasına rağmen partimiz ve Cumhur İttifakı'mız çekim merkezi olmayı sürdürüyor. Şu bir gerçek ki AK Parti Türkiye'nin en büyük siyasi partisidir.

* Unutmayın ezberler bozuluyor, kurumlar irtifa kaybediyor. Mevcut düzen temelden çatırdarken yerine ne geleceğini kimse kestiremiyor. Cumhur İttifakı'nın ülkemiz ve milletimiz açısından ne manaya geldiği bugünlerde daha iyi anlaşılıyor.

* Haklının güçlü değil güçlünün haklı olduğu günümüz jeopolitiğinde Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır, tecrübeli, liyakatli, çalışkan kadroların iş başında olmasıdır.

* Henüz yeni başladık. Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor, gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız.